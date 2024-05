Friedeburg. Gleich zwei Motorradunfälle meldet die Polizei in Friedeburg. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Ein 17-Jähriger ohne Motorradführerschein hat in Friedeburg (Landkreis Wittmund) mit der Maschine seines Vaters einen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Er kam am Freitagabend mit dem Motorrad unbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei am Bein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad war laut Polizei nicht zugelassen.

Motorradfahrerin rutscht weg und verletzt sich schwer

Mutmaßlich durch ausgelaufene Kühlflüssigkeit eines anderen Fahrzeugs ist eine 55 Jahre alte Motorradfahrerin in Friedeburg (Landkreis Wittmund) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau sei am Freitag beim Abbiegen ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

