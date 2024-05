Hodenhagen. Ticketrabatt, spektakuläre Lichtshows, Kinderbelustigung – ab Freitag feiert der Serengeti-Park sein 50-jähriges Jubiläum. Ein Überblick.

Mit einem großen Jubiläumswochenende feiert der Serengeti-Park sein 50-jähriges Bestehen – und hat jede Menge Aktionen für seine Besucher geplant. Das dreitägige Event im mit 220 Hektar größten Safari-Park Europas steigt von Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai. Alle Besucher haben die Chance, 50 Prozent Rabatt auf den Preis des Tagestickets zu erhalten. Es gibt allerdings eine Bedingung: Die Besucher müssen an der Kasse gratulieren. Ist das passiert, bezahlen Erwachsene statt 46,50 Euro nur 23,25 Euro und Kinder zwischen 3 und 12 Jahren statt 36,50 Euro nur 18,25 Euro.

Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die etwa 20-minütige LED- und Lasershow zum Abschluss des Tagesprogramms am Freitag und Samstag ab etwa 22 Uhr am Hatari-Tower. Fahrgeschäfte drehen zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr ihre Runden, Kassenschluss an beiden Tagen ist bereits um 19 Uhr.

50 Jahre Serengeti-Park: Kinderschminken, Stelzenläufer und Clown

Ab dem Nachmittag hat der Park für seine Besucher ein buntes Jubiläumsprogramm vorbereitet. So gibt es an allen drei Tagen ab 14 Uhr ein Kinderschmink-Angebot am Hatari-Tower, ab 15 Uhr marschieren Stelzenläufer durch den Park, Musik-Acts, etwa eine afrikanische Trommelgruppe, sorgen für gute Rhythmen, und der Clown Piccolo tollt durch das Areal.

Eigentlich war geplant, zum Jubiläum auch die neue Attraktion Gozimba zu eröffnen, eine Achterbahn, bei der die Besucher selbst entscheiden, wie oft sie sich überschlagen wollen. Doch die Eröffnung verzögert sich, soll aber noch in diesem Sommer stattfinden, heißt es aus dem Park. Auch in diesem Jahr noch geplant: die U-Boot-Safari. Im Körper des Semi-U-Bootes haben hier die Fahrgäste die Möglichkeit, fabelhafte Unterwasser-Wesen zu entdecken.

Am Jubiläumswochenende öffnet der Park jeweils um 10 Uhr. Wer es dann nicht schafft: Die Saison des Serengeti-Parks dauert noch bis zum 3. November.

