Braunschweig. Serengeti-Park, Rasti-Land, Erse-Park: Auch in den Sommerferien strömen Tausende in die Freizeitparks in Niedersachsen. Diese Highlights sind neu.

Im Video: So gruselig ist der neue Darkride im Heide-Park weitere Videos

Die Freizeitpark-Saison 2024 in Niedersachsen läuft. Hunderttausende werden in den nächsten Monaten die beliebten Freizeitangebote wahrnehmen. Gerade in den Sommerferien boomen die Attraktionen. Wir geben einen Überblick über Neuheiten, Preise und Öffnungszeiten.

Heide-Park in Soltau – Vorfreude auf ersten Darkride

Der Heide-Park in Soltau, zweitgrößter Freizeitpark Deutschlands und größter im Norden, hat in diesem Jahr eine spektakuläre Neuheit, die seit Karfreitag für die Besucher zugänglich ist: den Darkride „Dämonen Gruft“. Nach Angaben des Parks soll dies der gruseligste Darkride Deutschlands sein. Die Fahrzeit soll drei Minuten betragen, die Bauzeit betrug 15 Monate, pro Wagen gibt es vier Sitzplätze.

Auch interessant

Damit wird der Themenbereich Transsilvanien, in dem Attraktionen wie die Achterbahnen „Flug der Dämonen“ und „Toxic Garden“, der Freifallturm „Scream“ und die Bobbahn zu finden sind, aufgewertet. Sehr beliebt bei den Parkgästen sind auch die Achterbahnen „Colossos“, „Krake“ und „Desert Race“.

Auch interessant

Neben der Eröffnung der „Dämonen Gruft“ ist das erste Heide-Park-Festival am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, ein weiterer Höhepunkt im Jahreskalender des Parks. Auf zwei Bühnen treten Künstler wie The Chainsmokers, Hardwell, Wincent Weiss und Vanessa Mai auf. Die Besucher können an dem Wochenende nicht nur die Konzerte erleben, sondern auch die Fahrgeschäfte nutzen. Karten kosten 109,99 Euro (Tagestickets) beziehungsweise 199,99 Euro (Festivaltickets).

Die Holzachterbahn „Colossos“ ist der Star des Heide-Parks. © FMN | Stefan Lienert

Der Heide-Park hat bis 3. November geöffnet, in der Regel von 10 bis 18 oder 19 Uhr. Karten gibt es online ab 37 Euro, vor Ort bezahlen die Besucher 64 Euro. Jahreskarten für den Park kosten zwischen 79 und 139 Euro.

Auch interessant

Freizeit in Niedersachsen Hinter den Kulissen des Heide-Parks: Wenn der Strom ausfällt Von Stefan Lienert

Serengeti-Park in Hodenhagen – größter Safari-Park Europas besteht seit 50 Jahren

Über der Saison des Serengeti-Parks in Hodenhagen steht das 50-jährige Jubiläum. Noch in diesem Jahr soll der Achterbahn-Prototyp „Gozimba“ eröffnen. Hier können die Fahrgäste selbst entscheiden, wie oft sie sich überschlagen – eine Weltneuheit. Am 20. und 21. Juli gibt es das Sommer-Spektakel in der Serengeti mit Artisten, Comedians, Live-Musikern und mehr. Samstag hat der Park bis 22 Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet.

Auch interessant

Freizeit in Niedersachsen Serengeti-Park: Diese Neuheiten gibt es im Jubiläumsjahr 2024 Von Stefan Lienert

Diese Saison erlebt auch Kilombo mit. Dabei handelt es sich um ein Nashornbaby, das Anfang März auf die Welt kam und somit der wohl jüngste Neuzugang im Park ist. Der kleine Bulle wird in den Osterferien allerdings noch nicht für Besucher zu sehen sein, da er noch mit Mama Kianga in der warmen Kinderstube bleiben wird. Mit Kordofan-Giraffen bekommt der Serengeti-Park auch neue Tierarten. Diese seltene Unterart ist bisher nur in zwei weiteren zoologischen Einrichtungen in Deutschland zu finden. Ebenfalls neu: die Goldkopflöwenäffchen, denen Besucher bei der Dschungel-Safari ganz nah kommen können.

Das Nashornbaby Kilombo steht im Serengeti-Park Hodenhagen vor der Mutter Kianga. © Serengeti-Park | Asta Knoth

In seiner Jubiläumssaison wartet der Freizeitpark in der Lüneburger Heide noch mit weiteren Neuheiten auf: Beim Fahrgeschäft „Samburu-Moto“ geht es für kleine Abenteurer um die drei Meter hoch hinaus. Die Attraktion „Shark-Attack“ brettert mit Tempo 65 über den See, ist aber exklusiv Übernachtungsgästen vorbehalten. Bei der Amphibien-Safari geht es über Land und aufs Wasser. Unter Wasser und vorbei an fabelhaften Unterwasserwesen geht es mit der U-Boot-Safari.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SERENGETI-PARK HODENHAGEN 🐾 (@serengetiparkhodenhagen) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Der Serengeti-Park hat noch bis zum 3. November geöffnet, immer ab 10 Uhr. Geschlossen wird der Park zwischen 17 und 18.30 Uhr. Tickets kosten für Erwachsene 46,50 Euro, Kinder zwischen 3 und 12 Jahren bezahlen 36,50 Euro.

Rasti-Land in Salzhemmendorf – schon immer in Familienbesitz

„Zeit für Abenteuer“ ist das Motto des Rasti-Landes in Salzhemmendorf. Das Team hat in diesem Winter an der Gestaltung der neuen Bauernhof-Themenwelt weitergearbeitet. Nach dem ersten Bauabschnitt der Attraktion „Strohnado“, das eine Tour mit riesigen wirbelnden Strohballen bietet, folgte im Herbst mit einem kurzen Soft-Opening die rasante Traktorfahrt „Verrücktwärts“, in der vorwärts und rückwärts eine Strecke zurückgelegt wird. Diese Achterbahnfahrt geht jetzt offiziell in Betrieb. Der Bauernhofbereich soll in den kommenden Jahren weiter zu einer lebendigen Themenwelt mit animierten Tierfiguren ausgebaut werden.

Die Achterbahn „Verrücktwärts“ im Rasti-Land ist der jüngste Neuzugang. © FMN | Rasti-Land

Der Park am Rande des Weserberglands wurde vergangenes Jahr 50. Mehr als 40 Attraktionen sind mittlerweile für Jung und Alt verfügbar. Die Wildwasserbahn sorgt sicher für genauso viel Spaß wie das Reifenrodeln oder die Rafting-Bahn. Der Park ist schon immer in Familienbesitz. Er wird von Steffen Ratzke, dem Sohn der Gründer Ludwig und Ilse Ratzke, in zweiter Generation geführt.

Nass werden ist durchaus möglich in der Rafting-Bahn. © FMN | Christian Colista

Noch bis zum 3. November hat das Rasti-Land geöffnet, an vielen Wochentagen im September und Oktober wird der Park schließen. An den Öffnungstagen geht es um 10 Uhr los, geschlossen wird der Park zwischen 16.30 und 18 Uhr, abhängig von Tag und Jahreszeit. Einzelkarten kosten für Besucher ab 12 Jahren 37 Euro, Kinder zwischen 3 und 11 Jahren bezahlen 31,50 Euro. Familien-Jahreskarten gibt es ab 136 Euro.

Autostadt in Wolfsburg – Weltstars beim Sommerfestival

Die Autostadt in Wolfsburg, der Freizeitpark von Volkswagen, hat das ganze Jahr über geöffnet. Während der Sommerferien läuft das Sommerfestival mit Weltstars wie ZZ Top und Status Quo. Karten gibt es unter anderem bei Eventim.

Zehntausende Konzertgäste werden auch in diesem Jahr beim Sommerfestival der Autostadt dabei sein. © regios24 | Helge Landmann

Die Autostadt hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten kosten 18 Euro, ermäßigt 14 Euro, 6- bis 17-Jährige bezahlen 6 Euro. Autostadt-Jahreskarten kosten 34 Euro. Beim Sommerfestival sind die Preise abweichend.

Weltvogelpark Walsrode – Lebensräume stehen bei Neuausrichtung im Fokus

Mehr als 4000 Vögel aus 650 Arten gibt es im Weltvogelpark Walsrode. Unter der Leitung eines erfahrenen Kurators und einer neuen Tierärztin im Team der Zoologie werden die Volieren nach und nach neu angeordnet, es steht die Vielfalt der Vogel- und Tierwelt im Mittelpunkt, jedoch verstärkt in Zusammenhang mit den natürlichen Lebensräumen und Herkunftsländern. Eine neue Voliere ganz am Anfang des Rundgangs am Eingang beinhaltet Tiere, die in China heimisch sind.

Palmenflughunde im Blätterwald: Die Neuausrichtung im Weltvogelpark gibt Aufschluss zur Evolution des Fliegens. © FMN | Weltvogelpark Walsrode

Doch nicht nur die Vögel stehen in dieser Saison im Fokus. Auch andere Tierarten mit Verknüpfungen zur Vogelwelt werden vorgestellt. Besonders spannend wird es bei der Präsentation von nachtaktiven Tieren wie Fledermäusen, Palmenflughunden, Gleitbeutlern und Galagos, die neben Einblicke in die Nachtaktivität im Vogelreich auch Aufschluss über die Evolutionsgeschichte des Fliegens gibt.

Noch bis zum 3. November hat der Park täglich geöffnet. Die Tore öffnen sich immer um 10 Uhr und schließen sich je nach Jahreszeit zwischen 17 und 19 Uhr. Online gibt es Tickets für Erwachsene bereits ab 17,90 Euro, Kinder zwischen 3 und 12 Jahren bezahlen mindestens 14,90 Euro. An der Tageskasse kosten die Tickets fix 29,90 Euro beziehungsweise 23,90 Euro. Saisonkarten gibt es ab 49,90 Euro beziehungsweise 39,90 Euro.

Erse-Park Uetze – 40 Fahrgeschäfte für die ganze Familie

Direkt an der Bundesstraße 188 gelegen zwischen den Kreisen Peine und Gifhorn befindet sich der 120.000 Quadratmeter große Erse-Park Uetze mit etwa 40 Fahrgeschäften. Neben einer Urzeitwelt am einen Ende und dem Saurier-Reich am anderen Ende des Parks gibt es im Zentrum mehrere kleine Attraktionen. Zum Beispiel einen Märchenwald, das Drachenland und die Parkeisenbahn. Zu den Klassikern in dem Familienpark gehört auch die Wasserrutsche, die Bobkartbahn oder Wackelautos.

Seit 1976 hat der Erse-Park Uetze geöffnet. © HK

Die Saison dauert bis 31. Oktober. Der Park hat in den Ferien, an Wochenenden, Feiertagen und von Juni bis August geöffnet. Täglich ab 10 Uhr bis 17 oder 18 Uhr. Einzeltickets gibt es für Besucher ab 12 Jahren für 25,50 Euro, Kinder zwischen 3 und 11 Jahren zahlen 23,50 Euro. Saisonkarten gibt es ausschließlich digital, sie kosten 74 Euro.

Familienpark Sottrum – erste Schubkarrenausstellung und neuer Drachenberg

Im Familienpark Sottrum hat sich über den Winter wieder einiges getan. Zwischen Zwergenland und Kinderbauernhof haben sich Drachen angesiedelt. Durch Tunnel und über bis zu 26 Meter lange Rutschen können die Kinder den großen Drachenberg erobern. Als Festung dient ihnen dafür die große Ritterburg Drachenstein.

Drachen stehen in diesem Jahr beim Familienpark Sottrum im Fokus. © Familienpark Sottrum | Sonja Deicke

Für kulturgeschichtlich interessierte Besucher eröffnet dieses Jahr im Familienpark die erste internationale Schubkarrenausstellung „Von der Urzeit bis morgen“. Darin sind 20 verschiedene Schubkarren aus der ganzen Welt zu bestaunen – unter anderem eine australische Bumerang-Schubkarre. Der Bereich der Gaststätte wurde um einen Kleinkinder Kletterparcours erweitert, im Insektenwald können die Kinder einen neuen Kletterturm erklimmen, und eine Gummi-Twist-Akademie hat eröffnet. Noch im Bau befinden sich eine Schmetterlingsausstellung, eine Vogelausstellung und ein Entdeckerpfad.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geöffnet hat der Park bis zum 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr. Karten gibt es für Besucher von 15 bis 80 Jahren für 16 Euro. Kinder zwischen 3 und 14 Jahren bezahlen 13 Euro. Jahreskarten kosten 50 beziehungsweise 40 Euro. Familien-Jahreskarten gibt es ab 130 Euro.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: