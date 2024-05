Barsinghausen-Göxe. Ein Mann verliert auf einer regennassen Straße mutmaßlich die Kontrolle über sein Auto. In Celle rammt ein Heizöllaster einen Baum.

Ein 23-Jähriger ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 65 in der Nacht zu Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Der Mann habe in der Nähe der Gemeinde Göxe (Region Hannover) auf nasser Straße mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Er sei gegen einen Baum geprallt und in seinem Auto eingeklemmt worden. Zeugen hätten Polizei und Rettungskräfte alarmiert, die den Mann befreien konnten und per Hubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Dort erlag er in der Nacht seinen Verletzungen. Die B65 wurde wegen des Unfalls bis etwa 23.30 Uhr gesperrt.

Gleich drei Haftbefehle: 39-Jährige stellt sich

Eine mit gleich drei Haftbefehlen gesuchte Frau hat sich bei der Bundespolizei in Osnabrück gestellt. Das sei überraschend und ein „nicht alltäglicher Fahndungserfolg“, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Am Montagabend habe sich die 39-Jährige in der Dienststelle gemeldet - mit dem Hinweis, nach ihr werde gesucht.

Ein Datenabgleich ihrer Personalien ergab, dass die Justiz mit drei Haftbefehlen nach ihr fahndete. Die Frau wurde im Januar 2021 wegen Betrugs in zwei Fällen, im Juni 2021 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und im Juli 2022 wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt. Wegen dieser Verurteilungen hatte sie noch eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe von 237 Tagen zu verbüßen oder 5805 Euro zu zahlen.

Weil die 39-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, kam sie in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Jetzt sitzt sie nach Angaben der Bundespolizei für rund acht Monate im Gefängnis.

Laster kracht bei Celle gegen Baum

Beim Unfall eines mit Heizöl beladenen Lastwagens nahe Celle hat der Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Der Heizöllaster sei am Mittwochmorgen auf der Fahrt in Richtung Heideeck aus zunächst unklarer Ursache von der Straße abgekommen und habe einen Baum gerammt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer, dessen Alter zunächst nicht vorlag, sei ins Krankenhaus gekommen. Das Öl aus dem Transporter müsse vermutlich abgepumpt werden. Die Straße wurde gesperrt.

Schwerverletzter nach Kollision zweier Sattelzüge

Beim Zusammenstoß von zwei Sattelschleppern ist am Mittwoch ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der Autobahn 1 Bremen-Osnabrück schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise seien die Verletzungen lebensbedrohend, teilte die Polizei mit. Nach Polizeiangaben fuhr der 55-Jährige am Vormittag mit seinem Sattelschlepper an einem Stauende auf einen anderen Sattelschlepper auf. Er habe noch ein Ausweichmanöver nach rechts versucht, hieß es. Feuerwehrleute befreiten ihn aus der stark beschädigten Fahrerkabine. Ein Ersthelfer verletzte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte leicht, als er eine Scheibe der Fahrerkabine einschlug, um dem Schwerverletzten zu helfen.

Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Strecke in Richtung Süden bei Harpstedt (Landkreis Oldenburg) für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die Autobahndreiecke Stuhr und Ahlhorn weiträumig umgeleitet. Der Schaden an den beiden Sattelschleppern betrug den Angaben zufolge rund 150.000 Euro.

dpa