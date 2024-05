Hannover. Am 1. Mai herrschen sommerliche Temperaturen. Achtung: In Südniedersachsen ziehen nachmittags Wolken auf – Gewitter sind möglich.

Am 1. Mai bekommt Niedersachsen sommerliche Temperaturen, aber auch vereinzelt Gewitter, Hagel und starke Windböen ab. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchstwerten zwischen 26 und 28 Grad auf dem Festland, auf den Inseln mit bis zu 20 Grad.

Der Vormittag bleibe „vielfach sonnig“, trocken und heiter. Im Laufe des Nachmittags können jedoch örtlich Wolkenfelder aufziehen. Im Süden Niedersachsens gibt es von mittags bis abends ein „geringes Gewitterrisiko“, erklärt der DWD. Bedeutet: Vereinzelt sind Gewitter und starke Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich – mitunter außerdem Hagelschauer.

In der Nacht zu Donnerstag kühlen sich die Temperaturen laut DWD bei geringer Bewölkung auf bis zu 10 Grad ab. Es bleibe aber trocken. Auch im Verlauf des Donnerstags sei Sonne zu erwarten bei Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad auf Norderney und 27 Grad im Wendland. In der Nacht zu Freitag könne es erneut zu Gewittern und Schauern mit böigem Wind kommen. Diese setzen sich dann am Freitag fort.

dpa/red