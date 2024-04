Uelzen. Der Mann trug außer dem täuschend echt aussehenden Spielzeugrevolver auch weitere, echte Waffen bei sich.

Mit einem Spielzeugrevolver hat ein 39-jähriger Mann am Montagnachmittag gegen 16 Uhr einen Polizeieinsatz im Regionalzug nach Uelzen ausgelöst. Bereits auf dem Bahnsteig in Bad Bodenteich hatte der Mann auffällig mit der kleinen Waffe herumgespielt, bevor er die Regionalbahn betrat und die Attrappe in seine Jackentasche steckte, informiert die Polizei. Eine besorgte Mitreisende habe sich davon bedroht gefühlt und die Beamten verständigt.

Bei der Ankunft des Erixx‘ am Bahnhof Uelzen griffen Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei ein und nahmen den Mann vorläufig fest. Die Durchsuchung des Mannes ergab laut Mitteilung, dass es sich bei dem fraglichen Revolver lediglich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe handelt. Zusätzlich befanden sich in seinem Rucksack eine Axt und ein Messer. Hierfür habe der Mann keine Erklärung abgegeben, so die Beamten. Nach Aufnahme der entsprechenden Anzeigen wurde der 39-Jährige entlassen. Die Bahnverbindung, die der Mann nahm, startete in Braunschweig und fuhr über den Kreis Gifhorn nach Uelzen.

