Wiesmoor. Bei einem Feuer erleiden acht Menschen Rauchgasvergiftungen. In Papenburg verletzt sich ein Radfahrer schwer. Der Überblick für Niedersachsen.

Bei einem Feuer in einem ehemaligen Hotel im ostfriesischen Wiesmoor sind acht Menschen leicht verletzt worden. Es handelt sich dabei um Bewohner des Gebäudes, in dem es inzwischen Sozialwohnungen gibt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Bewohner erlitten demnach durch das Feuer am Samstag Rauchgasvergiftungen.

Der Brand brach in einer Wohnung im Dachgeschoss aus. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Polizei vermutete aber einen technischen Defekt. Feuerwehrleute hätten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht. Wegen des Einsatzes mit rund 200 Einsatzkräften war die Hauptstraße von Wiesmoor mehrere Stunden gesperrt.

Polizei ermittelt im Emsland nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall im Emsland ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Radfahrer prallte mit seinem Rad in Esterwege südöstlich von Papenburg mit einem abbiegenden Auto zusammen, wie die Polizei nach dem Unfall am Samstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach auf einer Nebenstraße. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

dpa