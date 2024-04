Diepholz. Die richtigen Zahlen angekreuzt – das hat ein Spielteilnehmer von Lotto „6 aus 49“ aus Niedersachsen. Nun ist er Millionär.

Zum zweiten Mal in Folge hat ein Spieler aus Niedersachsen den Hauptgewinn der Lotterie „6 aus 49“ gewonnen – in der vergangenen Woche war das Geld nach Braunschweig gewandert. Diesmal knackte ein Tipper aus dem Landkreis Diepholz gemeinsam mit einem Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen bei der Ziehung am Samstag mit einem Vollsystem-Tippschein erfolgreich den Jackpot. Dafür erhalten die beiden Neu-Millionäre nun einen Gewinnbetrag von jeweils 2.389.207,20 Euro. Dies teilt Lotto Niedersachsen in einer Pressemitteilung mit.

Auch interessant

Ein weiterer Lottospieler aus Niedersachsen erhielt demnach bei der Sonntagziehung von „Bingo! – Die Umweltlotterie“, die am Sonntag stattfand, einen ebenfalls beachtlichen Gewinn: Mit drei übereinstimmenden Gewinnreihen konnte er sich über 668.173,90 Euro in der obersten Gewinnklasse freuen. Ein identischer Gewinn ging an eine Person aus Schleswig-Holstein. Der niedersächsische Gewinner hatte sein Los in einer Annahmestelle im Landkreis Vechta erworben.

Insgesamt verzeichneten im laufenden Jahr bislang 41 Spielteilnehmer aus Niedersachsen einen Gewinn im sechs- oder mehrstelligen Bereich, darunter sechs Millionengewinne, so die Lotterie.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red