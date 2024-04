Hannover. Am Flughafen in Hannover haben Zollbeamte einen Reisenden mit mehr als 250 gefälschten Schmuckstücken erwischt. Was nun damit passiert.

Bei einer Kontrolle am Flughafen in Hannover haben Zollbeamte am Gründonnerstag, 28. März, mehr als 250 gefälschte Schmuckstücke beschlagnahmt. Den Originalwert der Fälschungen schätzt das Zollamt auf rund 150.000 Euro.

Die Beamten des Hauptzollamts Hannover wurden laut Pressemitteilung aufmerksam, als ein aus der Türkei heimkehrender Reisender den „grünen Kanal“, vorgesehen für anmeldefreie Waren, passieren wollte. Auf Befragung räumte der 51-Jährige ein, Schmuck aus seinem Urlaub mitgebracht zu haben, den er beabsichtige, auf Flohmärkten anzubieten.

250 gefälschte Schmuckstücke: Zoll in Hannover ist sich sicher, die Einfuhr ist illegal

Ein genauer Blick in das Gepäck förderte dann eine Vielzahl von imitierten Uhren, Armbändern, Halsketten und Ohrringen zutage. Sprecher Enrico Bacher vom Hauptzollamt erklärte: „Aufgrund der Menge der gefälschten Produkte und der Aussage des Reisenden, diese auf Flohmärkten weiterverkaufen zu wollen, bestanden für meine Kolleginnen und Kollegen keine Zweifel daran, dass diese Einfuhr gewerbsmäßig und damit illegal sei.“

Der Zoll warnt Urlaubsheimkehrer vor dem Kauf von Plagiaten und dem Versuch, diese einzuführen. Besteht bei den gefälschten Produkten seitens des Zolls der Verdacht, dass die Einfuhr gewerblichen Charakter hat, werden die Waren eingezogen und vernichtet – so auch in diesem Fall. Ob den 51-Jährigen zudem ein zivilrechtliches Verfahren erwartet, entscheiden die jeweiligen Rechteinhaber der Originalschmuckstücke.

red