Göttingen. Polizei-Einsatz im Metronom-Zug, tödlicher Motorradunfall bei Osnabrück, Automatensprengung in Bad Pyrmont – der Blaulicht-Überblick.

Ein alkoholisierter Mann hat am Dienstagabend am Göttinger Bahnhof die Bundespolizei beleidigt und angegriffen. Im Metronom von Hannover nach Göttingen hatte der Zugbegleiter den 46-Jährigen zuvor ohne Fahrschein erwischt. Da sich der wohnsitzlose Mann nicht ausweisen wollte, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei.

Die Beamten forderten den Mann auf, den Zug zu verlassen und sich im Rahmen des Strafverfahrens wegen Erschleichens von Leistungen auszuweisen. Daraufhin reagierte der 46-Jährige „schlagartig verbal ausfallend und aggressiv“, berichtet die Bundespolizei. Unvermittelt schlug er mit der flachen Hand gegen die Brust eines Beamten. Diese unterbanden weitere Angriffe und fesselten den Mann. Anschließend wurde er für weitere Maßnahmen in das Bundespolizeirevier in Göttingen verbracht. Dabei versuchte er erfolglos die Beamten zu treten und zu bespucken.

Wenig später ergab eine freiwillige Atemalkoholmessung einen Wert von mehr als 3 Promille. „Aufgrund desorientierter Angaben“ alarmierten die Bundespolizisten deshalb einen Rettungswagen, welcher den Mann in ein Göttinger Krankenhaus transportierte.

Die Beamten blieben durch die Angriffe unverletzt. Gegen den 46-Jährigen ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Erschleichens von Leistungen sowie tätlichen Angriff und Widerstands gegenüber Vollstreckungsbeamten.

Tödlicher Motorradunfall auf der B51 bei Osnabrück

Auf der Bundesstraße 51 bei Osnabrück ist am späten Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der junge Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend sei er mit der Mittelschutzplanke kollidiert.

Der Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.

Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in Bad Pyrmont

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Bad Pyrmont gesprengt. Verletzt sei dabei niemand geworden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach sollen mindestens zwei Personen in einem dunklen Auto geflüchtet sein. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen sei den Tätern die Flucht gelungen, hieß es von der Polizei. Ob Bargeld erbeutet wurde und in welcher Höhe, war zunächst unklar. Am Gebäude und Geldautomaten sei jedoch erheblicher Sachschaden entstanden.

Der Geldautomat stand im Erdgeschoss einer Seniorenresidenz. Rund zwei Dutzend Bewohner der Residenz habe man vorübergehend aus dem Gebäude evakuieren müssen, teilte die Polizei mit. Nach einer Prüfung der Statik seien alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehrt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

dpa/red