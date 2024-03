Braunschweig. Als Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz werden auch dieses Jahr wieder für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet. Diese Städte machen Samstag mit.

Bereits zum 18. Mal findet diesen Samstag, 23. März, wieder die Earth Hour statt. Von 20.30 bis 21.30 Uhr werden auf der ganzen Welt unter dem Motto „Earth Hour – Deine Stunde für die Erde!“ die Lichter ausgeschaltet. Mit der Aktion möchte man die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klima- und Umweltschutz lenken, aber auch ein Zeichen für Demokratie setzten. Initiiert wurde die Earth Hour ursprünglich in Jahr 2007 von WWF Australia, die für eine Stunde die Beleuchtung vieler bekannter Gebäude abschalten ließen. Mittlerweile hat sich die Aktion massiv ausgeweitet, auf der ganzen Welt nehmen Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen teil. In Deutschland beteiligen sich dieses Jahr offiziell 490 Städte und 554 Unternehmen, auch in der Region Braunschweig sind einige Kommunen dabei.

Weltweite Aktion: Licht aus zur Earth Hour weitere Videos

So nimmt Braunschweig an der Earth Hour teil

Braunschweig nimmt dieses Jahr erneut an der Earth Hour teil. Verschiedene Gebäude und Denkmäler schalten zwischen 20.30 und 21.30 Uhr ihre Beleuchtung ab. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem das Schloss in Braunschweig, bei welchem die Beleuchtung der Quadriga auf dem Schlossdach sowie die Lichter der Reiterstandbilder auf dem Schlossplatz ausgeschaltet werden. Ein weiteres Denkmal, das für die Earth Hour auf Beleuchtung verzichtet, ist das Gaußdenkmal am Gaußberg.

Auch die Burg Dankwarderode und der Braunschweiger Dom verzichten für eine Stunde auf die Beleuchtung, genauso wie der Wasserturm am Giersberg. Kirchen beteiligen sich ebenfalls an der Aktion. So wird es an der Katharinenkirche, der Andreaskirche mitsamt der Alten Waage und der Ägidienkirche für eine Stunde dunkel. Die Villa Salve Hospes und das IHK/Gewandhaus schalten ebenfalls ihre Lichter aus. Zudem nimmt die Touristinfo an der kleinen Burg an der Aktion teil wie Privatunternehmen, etwa das Premier Inn am Packhof oder XXXLutz in Wenden.

„Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam und friedlich auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen“, wird Holger Herlitschke, Dezernent für Umwelt, Stadtgrün, Sport und Hochbau in Braunschweig, in einer Pressemitteilung zitiert. An der Earth Hour kann und soll man sich also auch als Privatperson beteiligen.

Auch in Wolfenbüttel gehen die Lichter aus

Wolfenbüttel beteiligt sich ebenfalls schon seit einigen Jahren an der Earth Hour. Zwischen 20.30 und 21.30 Uhr werden diesmal die Lichter an allen öffentlichen Gebäuden der Stadt ausgeschaltet. Somit betrifft die Earth Hour zum Beispiel die Lichter am Rathaus, am Theater oder am Schloss.

Wolfsburg möchte ebenfalls ein Zeichen setzen

In Wolfsburg möchte man sich auch an der Aktion beteiligen und ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz setzen. Daher werden am 23. März die Lichter am Wolfsburger Rathaus, am Kunstmuseum, am Planetarium, am Phaeno und an den Schlössern von Wolfsburg und Fallersleben ausgeschaltet. Zudem machen das Premier Inn und die Autostadt mit.

Auch das Schloss Fallersleben macht wieder mit bei der Earth Hour 2024. © Helge Landmann

So sieht es in Peine aus

In Peine unterstützt man bereits seit Beginn die Earth Hour. Allerdings werden in der Eulenstadt am 23. März keine zusätzlichen Lichter ausgeschaltet, denn Peine verzichtet bereits aufgrund von Energiesparmaßnahmen komplett auf die Beleuchtung öffentlicher Gebäude. Zusätzlich wirbt die Stadt auf den sozialen Netzwerken dafür, sich an der Aktion zu beteiligen und gemeinsam für den Umweltschutz aktiv zu werden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Landkreis Gifhorn stellt auch die Beleuchtung ab

Der Landkreis Gifhorn beteiligt sich ebenfalls und stellt an vier Kreishäusern die Beleuchtung ab. Darunter die zwei Kreishäuser am Schlossplatz und das ehemalige Sparkassengebäude. Auch das historische Gebäude Langer Jammer schaltet seine Beleuchtung ab. „Mit der Teilnahme an der Earth Hour sendet der Landkreis Gifhorn ein wichtiges Signal, dass wir alle etwas für den Klima- und Umweltschutz tun können und geht mit gutem Beispiel voran. Ich ermutige auch alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn, sich an der Aktion zu beteiligen. Jeder kann ein Zeichen für den Schutz des Planeten setzen“, erklärt Tobias Heilmann, Landrat des Landkreises Gifhorn.

Ob und in welchem Ausmaß Salzgitter und Helmstedt an der Aktion teilnehmen, ist bisher nicht bekannt. Sollten wir in unserer Aufzählung einen Ort nicht aufgeführt haben, melden Sie ihn gerne an tim.prescher@funkemedien.de.