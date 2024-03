Ammerland. Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Ammerland mit mehreren beteiligten Autos wurde ein 47 Jahre alter Mann in seinem Auto eingeklemmt.

Vier Menschen sind bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos und einem Lastwagen auf einer Kreisstraße bei Edewecht im Ammerland verletzt worden – einer davon lebensgefährlich. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Folge kam es demnach zu mehreren Ausweichmanövern.

Eine 49 Jahre alte Autofahrerin versuchte zuerst auszuweichen und fuhr auf ihre Gegenfahrbahn. Dort war ein 58-Jähriger mit seinem Lastwagen unterwegs, der hinter dem Auto der 30-Jährigen fuhr. Der Lkw-Fahrer versuchte laut den Beamten dann ebenfalls auszuweichen. Er stieß mit einem ihm entgegenkommenden Auto eines 47 Jahre alten Mannes zusammen.

Der 47-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus dem Wrack befreit werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die anderen Fahrer wurden leicht verletzt. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Radfahrer bei Unfall im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt

Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist mit einem Auto im Landkreis Cloppenburg zusammengestoßen und ist dabei schwer verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hatte am Montag beim Abbiegen in Bösel den auf dem Radweg fahrenden Mann übersehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 63-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

