Ein betrunkener Autofahrer ist im Landkreis Stade in ein Wohn- und Geschäftshaus gefahren und hat einen Schaden von mehr als 100 000 Euro verursacht. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer war in der Nacht zum Sonntag in der Ortsmitte von Drochtersen mit seinem Auto in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen und in die Geschäftsräume eines Immobilienbüros geprallt, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugenaussagen war der Autofahrer zu schnell unterwegs.

Die Beamten stellten bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast ein Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Das Gebäude wurde geräumt, die Mieter der Wohnungen über den Geschäftsräumen mussten das Haus verlassen. Das Technische Hilfswerk stützte das Gebäude ab. Ein Statiker begutachtete das Haus, laut Polizei können die Bewohner ersten Erkenntnissen zufolge in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

69-Jähriger wird in Pattensen von Auto erfasst und stirbt

Ein 69-jähriger Mann ist beim Überqueren der Bundesstraße 3 in Pattensen nahe Hannover von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann sei nach bisherigen Erkenntnissen am Samstagabend mit vier weiteren Menschen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Er habe auf Höhe einer Gaststätte offenbar ein herannahendes Auto übersehen. In dem Wagen saßen den Angaben nach ein 32 Jahre alter Fahrer sowie eine männliche und eine weibliche Person. Der schwer verletzte 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle, trotz Zeugen, die Erste Hilfe leisteten, wie es hieß.

Die drei Menschen in dem Auto kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die B3 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt.

Polizei: 24-Jähriger bedroht Beamte in Oldenburg mit Messer

Ein 24-Jähriger soll in Oldenburg Polizisten mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten blieben unverletzt. Der vermummte Mann hatte am Samstag in einem Parkhaus den Lack von Autos zerkratzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Als die Polizisten im Parkhaus eintrafen, zückte der 24-Jährige, der bereits wegen gleicher Straftaten bekannt ist, laut Polizei ein Messer und ging auf die Beamten zu. Diese sprühten zunächst Pfefferspray und griffen dann zur Schusswaffe. Der Täter soll dann das Messer gezielt auf die Polizisten geworfen haben, diese wurden aber nicht verletzt.

Die Beamten nahmen den 24-Jährigen fest, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung sowie ein Langzeitgewahrsam für die Dauer von zehn Tagen an. Im Parkhaus wurden laut Polizei insgesamt 19 Fahrzeuge durch das Lackkratzen beschädigt, die Beamten schätzen den Schaden auf rund 30 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Autoknacker sperrt in Bremen Komplizen aus Versehen in Fahrzeug ein

Missglückter Diebstahl: Ein Autoknacker hat seinen Komplizen in Bremen aus Versehen in einem Fahrzeug eingesperrt. Die beiden Täter wollten am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ein Auto stehlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Alarmanlage des Fahrzeugs losging, schlug einer der Täter in Panik die Autotür zu. Sein Komplize befand sich im Fahrzeug – und kam nicht mehr hinaus. Der zweite Täter flüchtete.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den 27 Jahre alten im Fahrzeug eingesperrten Autoknacker kurzerhand festnahm. Einige Zeit später tauchte der geflüchtete Komplize mit seinem Auto am Tatort auf. Die Polizei schnappte auch den 51-Jährigen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Ermittler hochwertige Kleidung, teilweise noch mit Sicherungsetiketten versehen. Die Beamten entdeckten außerdem Taschen, die offensichtlich für den Diebstahl präpariert waren, sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei wegen des versuchten Auto-Diebstahls und des Verdachts auf Ladendiebstahl dauern an.

