Hannover. Niederschläge und gesättigte Böden sorgen für Anstiege der Wasserstände in mehreren Flüssen in Niedersachsen. Das ist die Prognose.

Durch die Niederschläge der vergangenen Tage steigen die Wasserstände in vielen Flussgebieten in Niedersachsen derzeit wieder an. Laut einer Pressemitteilung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sind dafür die immer noch stark gesättigten Böden verantwortlich. Die Wasserstände in den Fließgewässern in Niedersachsen waren zuletzt immer noch auf einem erhöhten Niveau. Eine mit dem Hochwasser des Jahreswechsels vergleichbare Hochwasserlage wird indes aktuell nicht erwartet, so die Behörde.

In einigen Flussgebieten haben nach Angaben des NLWKN die Pegel bereits den bordvollen Abfluss erreicht und erste Ausuferungen treten auf. Diese werden von den Experten der Hochwasservorhersage des NLWKN als kleines bis mittleres Hochwasser eingestuft. In der Nacht zum Freitag sind weitere Niederschläge gefallen, sodass die Wasserstände noch weiter steigen werden. Auch in der Elbe zeichne sich im oberen Mittellauf eine Hochwasserwelle mit Überschreiten der Alarmstufe 1 in Sachsen ab. In den kommenden Tagen sei auch an den niedersächsischen Elbpegeln mit steigenden Wasserständen zu rechnen, so der NLWKN.

NLWKN: Ausuferungen und Überschwemmungen an der Aller und Fuhse möglich

„Eine Hochwasserlage wie zu Weihnachten und dem Jahreswechsel wird aktuell dagegen nicht erwartet. In einigen wenigen Flussabschnitten kann es am Wochenende aber dennoch zur Überschreitung der höchsten Meldestufe 3 an Binnenpegeln kommen“, erklärt der NLWKN. In diesen Flussabschnitten seien dann auch größere Ausuferungen und Überschwemmungen möglich. Grundstücke, Straßen oder Keller können lokal betroffen sein. Ein solch größeres Hochwasser wird für den Unterlauf der Aller, die Fuhse und in einigen wenigen Flussabschnitten an der Weser erwartet.

In anderen Flussgebieten in Niedersachsen rechnet die NLWKN mit einem kleinen bis mittleren Hochwasser. Hierbei kann es zu Ausuferungen, hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, kommen. Samstag soll es laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes in Niedersachsen dann weitestgehend trocken bleiben.

