Bad Gandersheim. Kurz darauf bewarfen die Täter auch die Polizeiwache. In Melbeck hat ein Hund einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das ist in Niedersachsen passiert.

Polizisten sind in Bad Gandersheim im Landkreis Northeim mit Pyrotechnik angegriffen worden. Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet wurden die Beamten in der Nacht zum Samstag von einer fünf- oder sechsköpfigen Gruppe beleidigt und mit einem pyrotechnischen Gegenstand beworfen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, die Täter flüchteten.

Rund zweieinhalb Stunden später wurde nur wenige Hundert Meter entfernt eine Polizeiwache ebenfalls mit Pyrotechnik beworfen. Die Ermittler konnten die Identitäten von mehreren mutmaßlichen Beteiligten feststellen - einer von ihnen hatte versucht, vor der Kontrolle zu flüchten. Am Gebäude entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 500 Euro. Es werde nun wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Hund beißt in Pfefferspraydose und löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Hund hat einen Feuerwehreinsatz in Melbeck bei Lüneburg ausgelöst. Das Tier habe am Samstagmorgen in eine Dose mit Pfefferspray gebissen, teilte die Feuerwehr mit. Das Spray habe sich daraufhin in dem Wohnhaus verteilt. Mehrere Bewohner bekamen schlecht Luft und fingen an zu husten. Die Feuerwehr belüftete das Haus. Anschließend konnten alle Bewohner wieder unverletzt zurückkehren.

