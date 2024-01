Göttingen. In Göttingen steht am Samstag einer der größten Polizei-Einsätze der vergangenen Jahre bevor. Das ist los in der Stadt.

Die Polizei in Göttingen bereitet sich für diesen Samstag (13. Januar) nach eigenen Angaben auf einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre vor. Es würden mehrere Hundert Beamte im Einsatz sein, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, Rainer Nolte, am Freitag mit Blick auf eine angemeldete Großdemonstration der Querdenker-Szene und zahlreiche angekündigte Gegenkundgebungen.

Die bundesweit beworbene Demo der Querdenker steht unter dem Motto „Versammlungsfreiheit statt Extremismus“. Es bezieht sich auf zwei Demonstrationen von Querdenkern im vergangenen Jahr in Göttingen, die nach Protesten und Blockaden nach kurzer Zeit umkehren mussten. Eine Privatperson aus dem Querdenker-Spektrum hat eine Kundgebung, eine Demonstration sowie zwei Autokorsos mit insgesamt 2000 Teilnehmern angemeldet. Das Göttinger Bündnis gegen Rechts und andere Organisationen wollen mit rund einem Dutzend eigener Veranstaltungen dagegen protestieren. Die Polizei rechnet insgesamt mit mehreren Tausend Teilnehmern.

Nolte kündigte an, die Beamten würden zum Schutz der Demonstrationen ein „abgestuftes Konzept“ verfolgen. Die Maxime dabei sei, konfliktträchtige Situationen zu deeskalieren. Brennende Barrikaden wie im vergangenen September seien jedoch nicht zu tolerieren und stünden im Widerspruch zu Friedlichkeit und Gewaltfreiheit, die es zu achten gelte. „Nicht alle Aktionsformen des Gegenprotestes sind durch das Versammlungsrecht gedeckt“, betonte Nolte.

Göttingen: Massive Einschränkungen für den Verkehr bei Demo von Querdenkern

Die Stadt Göttingen hat mit Blick auf die Querdenker-Demonstration und die Gegenveranstaltungen vor erheblichen Einschränkungen für den öffentlichen und privaten Verkehr gewarnt. Mehrere große Straßen, Kreuzungen und Parkhäuser würden voraussichtlich bis in den Abend hinein komplett gesperrt, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Im gesamten Innenstadtbereich könne es zu Behinderungen durch Demonstrationszüge und Kundgebungen kommen. „Die Polizei hat am Samstag eine Vielzahl an Verkehrsregelungskräften im Einsatz. Diese werden versuchen, die Beeinträchtigungen des Individualverkehrs möglichst gering zu halten“, verkündet die Polizei, „ob dies immer möglich sein wird, hängt jedoch vom Einsatzverlauf ab.“

Die zentrale Kundgebung des Göttinger Bündnisses gegen Rechts soll am Mittag in der Nähe des Neuen Rathauses beginnen. Auf dem Hiroshimaplatz vor dem Gebäude wollen sich zeitgleich auch die Corona-Leugner versammeln.

„Fake-News“ für Barrikadenbau

Im Vorfeld der Demonstration, erläutert die Göttinger Polizei weiterhin, tauchten im Laufe der Woche zudem gefälschte Handzettel zu angeblichen Sonderabholungen für Weihnachtsbäume und Sperrmüll auf, in denen im Namen der „Entsorgungsbetriebe“ auf Termine am 12. und 13. Januar 2024 hingewiesen wurde. Die Stadt ordnete diese Aufrufe als gefälscht ein.

„Die Einsatzleitung geht davon aus, dass die bewusst gestreuten Fake-News der Beschaffung von Materialien für den Bau von Barrikaden auf oder entlang der Aufzugsroute dienen sollten“, berichtet die Polizei. „Vor diesem Hintergrund wird nicht ausgeschlossen, dass sich Gegendemonstrierende am Samstag auch am Straßenrand abgestellter Mülltonnen oder anderer beweglicher Gegenstände bemächtigen könnten, um diese als Hindernisse einzusetzen oder für den Bau von Barrikaden zu verwenden.“ Anwohnende der Innenstadt werden deshalb gebeten, bewegliche Gegenstände nach Möglichkeit hinters Haus oder an einen anderen, nicht einsehbaren Ort zu verbringen.

epd/red