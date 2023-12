Hannover. Außerdem brennt ein Autotransporter auf der A27 bei Bremen. Und in Melle wird ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Eine Frau ist von der Feuerwehr schwer verletzt aus ihrer brennenden Wohnung in Hannover gerettet worden. Der Wohnungsbrand sei am Montagnachmittag im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Linden-Mitte ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die Bewohnerin sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Vier weitere Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Brennender Autotransporter auf der A27 - Vollsperrung

Ein brennender Autotransporter hat auf der Autobahn 27 bei Bremen für eine Vollsperrung gesorgt. Der Fahrer des Transporters mit mehreren Autos, darunter ein E-Auto, sei in Richtung Hannover unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Er habe nahe des Stadtteils Horn-Lehe bemerkt, dass sein Transporter brannte, sei auf den Seitenstreifen gefahren und habe zunächst selber zu löschen versucht. Dann übernahm die Feuerwehr, die Fahrbahn in Richtung Hannover wurde gesperrt. Verletzt wurde niemand, die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Der Verkehr staute sich am Morgen angesichts der Sperrung bis in die Stadt zurück.

Auto gegen Pedelec: 26-Jähriger wird in Melle schwer verletzt

Bei einem Unfall in Melle im Landkreis Osnabrück hat ein 26 Jahre alter Pedelecfahrer schwere Verletzungen erlitten. Am Montagnachmittag habe ein 77 Jahre alter Autofahrer dem Straßenverlauf nach links folgen wollen, dabei sei es an einer Kreuzung zur Kollision mit dem wartenden 26-Jährigen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Pferd bei Unfall mit Trecker schwer verletzt - Polizei sucht Fahrer

Ein Pferd ist bei einem Unfall im Landkreis Harburg von einem Trecker schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Treckerfahrer, denn die Fahrerin oder der Fahrer fuhr nach dem Unfall am Dienstagvormittag weiter, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unfall war es an einer Straße bei der Gemeinde Gödenstorf gekommen, wo eine 48 Jahre alte Reiterin auf ihrem Pferd auf einem schmalen Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn unterwegs war. Das Pferd scheute demnach als ein älterer, grüner Trecker mit Anhänger in gleicher Richtung an der Reiterin vorbeifuhr. Das Tier geriet mit einem Hinterlauf unter ein Rad des Anhängers und wurde schwer verletzt. Die Reiterin blieb unverletzt.

Laut den Beamten hatte der Fahrer oder die Fahrerin den Trecker möglicherweise wegen eines entgegenkommenden Autos dicht an den Fahrbahnrand gelenkt. Das Pferd wurde an einem Hof erstversorgt und kam dann in eine Tierklinik. Ob das Pferd den Unfall überlebt, war am Dienstagmittag nicht klar. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin des Treckers. Außerdem sollen sich Zeugen melden, die den Unfall beobachtet haben. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

dpa