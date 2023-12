Salzgitter. Zwischen Salder und Lichtenberg kollidierten drei Fahrzeuge miteinander. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Auf der A39 ist es in Salzgitter am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. In Fahrtrichtung Kassel kollidierten drei Fahrzeuge zwischen Salder und Lichtenberg, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bisher noch unklar. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern, da der betroffene Abschnitt voll gesperrt war. Mittlerweile rollt der Verkehr dort aber wieder.

Dieser Artikel wird aktualisiert.