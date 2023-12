Braunschweig. Zum ersten Advent startet die gemeinsame Spendenaktion „das Goldene Herz“ unserer Zeitung und des Paritätischen Braunschweig.

Krabbeln, kriechen, klettern, turnen, hüpfen, springen, laufen – Kinder brauchen Bewegung. Denn Bewegung gilt als Schlüsselfaktor für eine gute und gesunde Entwicklung. Doch den Begriff „Bewegungsförderung“ hört man nur selten, dabei sollte er eigentlich zu einem täglichen Baustein im Leben eines Kindes gehören. „Das Goldene Herz“, die gemeinsame Spendenaktion unserer Zeitung mit dem Paritätischen Braunschweig, knüpft genau hier an und legt in diesem Jahr einen Fokus auf sportliche Angebote für Kinder in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Unter dem Motto „Bewegung macht Kinder stark“ können unsere Leserinnen und Leser auch in diesem Jahr ein goldenes Herz beweisen.