Braunlage. Im „The Hearts Hotel“ bietet der Küchenchef im rustikalen Ambiente gehobene Speisen an, die in lässiger Manier serviert werden.

Die Servietten wirft Celine Mehmke einfach zwischen das Besteck auf den Tisch, weder gefaltet noch gebügelt. Die 24-Jährige ist Servicekraft im „Leo‘s“ im „The Hearts Hotel“ in Braunlage. Seit ein paar Monaten ist sie Teil des Restaurantteams, und so einiges läuft hier anders als in anderen Gastronomien, in denen sie vorher gearbeitet hat. Es ist lässig, aber dennoch gehoben. Restaurantleiter Yves Bilsing fasst es so zusammen: „Das kleine Schwarze kann im Schrank bleiben.“ Hier können die Gäste auch im Pulli speisen, erklärt der 41-Jährige, der zuvor für den bekannten TV- und Sterne-Koch Robin Pietsch in Wernigerode gearbeitet hat. Auch er ist erst seit ein paar Monaten Teil des unkonventionellen Hearts-Teams.