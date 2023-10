Chaos auf A2 droht: Verkehr soll über Standspur geleitet werden

Haldensleben Ab der Landesgrenze zu Niedersachsen werden in Sachsen-Anhalt in den ersten vier Novembernächten mehrere Fahrspuren in beiden Richtungen gesperrt.

Auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt kommt es in vier Nächten und im Berufsverkehr zu Sperrungen einzelner Fahrspuren (Symbolfoto).

Verkehrsteilnehmer, die in den ersten vier Novembernächten auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt unterwegs sind, brauchen im Bereich der Landesgrenze zu Niedersachsen gute Nerven. Wie die Autobahn-GmbH mitteilt, kommt es von Mittwoch, 1. November, bis Samstag, 4. November, in beiden Richtungen jeweils zwischen 21 und 8 Uhr zu Sperrungen mehrerer Fahrspuren. In Fahrtrichtung Berlin werden zwischen der Landesgrenze und der Anschlussstelle Eilsleben die Stand- und Lastspur sowie die erste Überholspur gesperrt. Der Verkehr wird über die zweite Überholspur abgeleitet. Grund dafür sind vorbereitende Maßnahmen für den Streckenbau.

In Fahrtrichtung Hannover werden zwischen den Anschlussstellen Bornstedt und Eilsleben die erste und zweite Überholspur und teilweise die Lastspur gesperrt. Hier soll der Verkehr über die Standspur abgeleitet werden. Der Grund dafür sind Sanierungsarbeiten.

