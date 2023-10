Tödlicher Unfall: Straßenbahn überrollt 28-Jährigen

Hannover Der Unfall in Hannover ereignete sich am Sonntagmorgen. Eine Passantin entdeckte eine leblose Person.

Ein 28-Jähriger ist in Hannover unter eine Stadtbahn geraten und gestorben. Eine Passantin hatte am Sonntag eine leblose Person auf den Gleisen der Linie 8 im Stadtteil Mittelfeld entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Strecke wurde für rund fünf Stunden gesperrt. Warum der 28-Jährige gegen 6.40 Uhr unter die Stadtbahn geriet, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun Zeugen.

Gestohlenes Wohnmobil aus Niedersachsen auf Usedom wiedergefunden

Ein in Lehre bei Braunschweig gestohlenes Wohnmobil ist am Sonntagmittag auf Usedom von Bundespolizisten sichergestellt worden. Das Fahrzeug, das in der Nacht zu Sonntag entwendet wurde, sei von den Beamten während einer Streifenfahrt zwischen den Ortschaften Zirchow und Garz in Grenznähe zu Polen fahrend entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Als der unbekannte Fahrer die Einsatzkräfte bemerkte, stellte er das Fahrzeug ab und flüchtete. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb zunächst erfolglos.

An dem Zündschloss des Wohnmobils war den Angaben zufolge gewaltsam manipuliert worden, und bei den Kennzeichen handelte es sich um Totalfälschungen. Die Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet und zur Sachfahndung ausgeschrieben worden war.

Traktor und Museumseisenbahn stoßen zusammen – etliche Verletzte

Ein Traktor mit Anhänger und eine Museumseisenbahn sind im Landkreis Schaumburg zusammengestoßen. Die Treckerfahrerin wurde dabei am Sonntag in Stadthagen lebensgefährlich verletzt. Auch rund 15 Fahrgäste der Museumseisenbahn erlitten Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Museumseisenbahn fährt laut Polizei auf einer privaten Bahnstrecke, der öffentliche Zugverkehr sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Der Bahnübergang habe keine Schranken, es gebe aber eine Lichtsignalanlage. Die Lok entgleiste bei der Kollision. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Unfallursache war zunächst unklar.

