Zwei Verletzte nach Unfall und Scheune mit PV-Anlage abgebrannt

Weil eine 18-jährige Fahrerin beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen haben soll, kam es in Haren (Ems) zu einem schweren Zusammenstoß. Die 52-jährige Fahrerin des Autos im Gegenverkehr kam am Freitagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Leicht verletzt wurde auch die junge mutmaßliche Unfallverursacherin ins Krankenhaus gebracht.

Durch den Aufprall war der Wagen der 52-Jährigen zudem gegen ein drittes Auto geschleudert worden. Der unbekannte Fahrer dieses Wagens fuhr jedoch unerlaubt von der Unfallstelle davon. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Brennende Scheune mit Photovoltaikanlage eingestürzt

Ein Scheunenbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat in der Nacht zum Samstag einen Schaden im höheren sechsstelligen Bereich verursacht. Auf dem Dach der Scheune war eine Photovoltaikanlage angebracht, wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte. In dem Gebäude selbst wurden demnach Holz und Stroh gelagert.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers noch am frühen Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt, nachdem die Scheune zuvor eingestürzt war. Die Brandursache war zunächst unklar. Es wurde niemand verletzt.

