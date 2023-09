Region Braunschweig-Wolfsburg: Azubis trainieren Medienkompetenz

Um den Durchblick in der heutigen Informationsflut zu behalten, muss man wissen, wie Medien arbeiten und wo man sich verlässlich informiert. Der Schlüssel zum Erfolg lautet hier: Medienkompetenz. Und davon haben 50 Auszubildende aus zehn Unternehmen der Region in den vergangenen elf Monaten jede Menge erlernt.

Die jungen Erwachsenen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung und haben für ein Jahr ein Zeitungsabonnement von ihren Ausbildungsbetrieben erhalten und ihre Medienkompetenz auf vielfältige Weise trainiert. „Ich habe schnell gemerkt, wie viel ich über die Region lerne, wenn ich täglich die Zeitung lese“, erklärt Kaya Dolle, Auszubildende bei Funke Medien Niedersachsen, im Rahmen der Abschlussveranstaltung und ergänzt: „Auf spannende Artikel bin ich auch über Instagram und den täglichen News-Podcast aufmerksam geworden. Das behalte ich auf jeden Fall bei.“

Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“: Azubis erstellen eine eigene Zeitung

Auch eine eigene Zeitung haben die Teilnehmenden auf die Beine gestellt, Kommentare geschrieben, Interviews geführt und das Layout festgelegt. Robin Horn und Niklas Haak, Auszubildende bei Volkswagen Financial Services, waren besonders stolz auf das Endergebnis: „Es ist toll, die fertige Zeitung heute in der Hand zu halten und mit den anderen Azubis zu teilen. Gerade, weil es manchmal richtig schwierig war, einen kreativen Text zu schreiben und sich passende Überschriften auszudenken“, erklärt Robin Horn.

Doch längst nicht nur die Zeitung an sich stand in den vergangenen Monaten auf dem Programmplan – die Azubis konnten auch aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen: Fotoworkshops, Instagram- und TikTok-Seminare, Angebote zur Medienethik und mentalen Gesundheit, ein Etikette-Workshop und ein Seminar zum Thema „Fit im Joballtag“ standen etwa auf dem Plan.

„Wie gestalten Sie Ihre Mittagspause, spielt Bewegung eine Rolle?“, wollte Projektredakteurin Ida Wittenberg wissen. Und für viele war die Antwort nach dem „Fit im Joballtag“-Seminar mit Physiotherapeutin Corinna Werner direkt klar: Ein gesundes Mittagessen und ein Spaziergang um den Block können helfen, um auch nach der Mittagspause konzentriert weiterarbeiten zu können.

Alina Weber, Auszubildende bei MAN in Salzgitter, hat am Instagram-Seminar teilgenommen und ihre wichtigsten Erkenntnisse vorgestellt: „Obwohl ich fast täglich in der App unterwegs bin, habe ich noch neue Dinge gelernt. Etwa, dass es viel Vorbereitungszeit braucht, um für einen Unternehmens-Account einen konkreten Post-Plan zu erarbeiten. Das sollte man nicht einfach mal so nebenbei angehen. Und auch der Kontakt zu den Followern darf nicht unterschätzt werden.“

Projekt „Seid ein Geschenk für die Region“: Azubis verschenken Zeit für den guten Zweck

Wichtig war in diesem Jahr auch wieder das Projekt „Seid ein Geschenk für die Region“, das unsere Zeitung gemeinsam mit der Bürgerstiftung Braunschweig organisiert. Dort unterstützen, wo Hilfe nötig ist und ehrenamtlich Zeit verschenken – ein wichtiger sozialer Aspekt im Projekt. Und das bedeutete in diesem Jahr konkret, dass etwa Auszubildende der Nibelungen Wohnbau GmbH ihren Schreibtisch gegen Gartenarbeit in Riddagshausen getauscht haben und Auszubildende von BS Energy im Ludwigsgarten, einem Projekt der Lebenshilfe Braunschweig, ein Gewächshaus frostsicher gemacht haben.

