„Letzte Generation“ blockiert Verkehr in Celle

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montag in Celle den Autoverkehr blockiert. Bis 8.40 Uhr wurden vier Menschen am Theaterplatz von der Straße weggebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Beteiligter musste mit einem Spezialgerät entfernt werden. An der Bahnhofstraße gebe es Reinigungsarbeiten, sagte ein Polizeisprecher.

Der Polizei nach beteiligten sich zehn Aktivisten an der Aktion, die gegen 8 Uhr begann. Die „Letzte Generation“ sprach von friedlichem zivilem Widerstand, den sie fortsetzen wolle - auch in Celle. Die Aktivisten hatten zudem angekündigt, eine Statue mit Farbe zu übergießen.

PKW kollidiert in Goslar mit Bahnschranke

Eine 44-jährige Autofahrerin aus Goslar kollidierte am Freitag gegen 16 Uhr in Vienenburg mit der Schranke eines Bahnübergangs. Das berichtet die Polizei Goslar.

Dabei entstand ein Sachschaden am Auto der Frau. Verletzt wurde niemand. Der Bahnübergang wird dort aktuell, aufgrund von Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG, manuell betriebenWie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht geklärt. Wie die Polizei mitteilt, widersprechen sich die Beteiligten in ihren Aussagen. Etwaige Zeugen zu diesem Unfallhergang werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

dpa/red

