Salzgitter: Täter bricht bei Optiker ein - Polizei erkennt ihn

Salzgitter Am Sonntag ist ein 28-Jähriger in ein Optikergeschäft in Lebenstedt eingebrochen. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt.

Bei dem Einbruch wurde ein Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro verursacht (Symbolbild).

Ein 28-jähriger Tatverdächtiger hat am Sonntag gegen 12 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe eines Optiker-Fachgeschäftes in der Chemnitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt eingeworfen. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Demnach entwendete der Täter diverse Brillengestelle. Dabei wurde ein Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro verursacht. Der Mann floh, ist jedoch den Beamten bereits aus anderen Delikten polizeilich bekannt.

Festnahme nach Sachbeschädigung

Zwei Tatverdächtige aus im Alter von 20 und 26 Jahren haben laut Polizei am Sonntag gegen 22 Uhr die Wand einer Turnhalle in der Salderschen Straße in Salzgitter Lebenstedt mit Farbdosen besprüht.

Dabei entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Die Polizei konnte beide Männer im Anschluss finden und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de