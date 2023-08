Unsere Leser küren die beste Bratwurst der Region

Lecker schmecker, Bratwurst! Der Sommer kommt allmählich zurück, Zeit für Grillabende mit Freunden oder der Familie. Aber wo gibt es die beste Bratwurst in unserer Region? Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet. Und zwar in hunderten Mails sowie Facebook- und Instagram-Kommentaren. Ihr habt‘s richtig gegrillt! Die meistgenannten Bratwürste aus unserer Region haben wir bereits mit einer vierköpfigen Fachjury getestet. Unter der Rostbratwurst vom Spezi-Metzger aus Wolsdorf, der Bratwurst von der Fleischerei Emmerich in Röttgesbüttel, der Stadionwurst von Gmyrek-Fleisch-und-Wurstwaren und der Mumme-Bratwurst vom Mumme-Wirt hat sich Letztere durchgesetzt. Aber was sagen unsere Leserinnen und Leser? Auf welchen Geschmack sind sie gekommen? So viel sei vorab verraten: Wenn Worte wie „Gaumenschmaus“ und „Schmackofatz“ fallen, dann sind wahre Bratwurst-Liebhaber am Start.

Besonders beliebt in der Region Braunschweig-Wolfsburg ist wohl die Rostbratwurst vom Spezi-Metzger aus Wolsdorf bei Helmstedt. In etlichen Kommentaren wurde sie wie selbstverständlich vorgeschlagen: „Ganz klar die Spezi Metzgerei Wolsdorf aus dem schönen Niedersachsen“, „Spezi Metzgerei aus Wolsdorf“, „Bei der Spezi Metzgerei in Wolsdorf! Wo sonst?!“ – um nur ein paar Kommentare zu nennen.

Leserinnen und Leser loben die Gmyrek-Stadionwurst

Aber auch bei Bratwürstchen können die Geschmäcker unterschiedlich sein. Ein Leser schreibt zum Beispiel: „Die beste Bratwurst ist natürlich die Gmyrek-Stadionwurst. Unvergleichlich in Geschmack und Konsistenz.“ Der Meinung schließen sich viele an. „Sie wird im Wurster und auf dem Grill super. Schmeckt im Eintrachtstadion wie in der Volkswagen-Arena (klappt auch VW-Ketchup - da explodiert nix) sehr gut und gelingt immer. Hat einen höheren Fettanteil, aber dafür wird sie super saftig und kross“, schreibt Jörg Stielau – ein wahrer Bratwurst-Experte. Und wenn wir schon mal beim Stadion sind: Auch die Stadionkrakauer soll laut einer unserer Leserinnen schmecken.

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Der große Bratwurst-Test unserer Experten Die Bratwurst-Jury (von links): Marleen Gaida, Christian Klose, Bernd Weymann und Marcel Lange. Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Getestet wurde die Stadion-Bratwurst von Gmyrek, die Mumme-Bratwurst vom Mumme-Wirt, die Bratwurst von der Fleischerei Emmerich aus Rötgesbüttel und die Rostbratwurst vom Spezi-Metzger aus Wolsdorf. Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Marcel Lange war der Grillmeister am Abend. Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Bernd Weymann, Dehoga-Vorsitzender, testet gern Bratwürstchen. Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Die Bratwürste wurden erst zehn Minuten indirekt gegrillt, dann direkt - je nach Bräunungswunsch. Foto: Peter Sierigk / Braunschweig



Der große Bratwurst-Test unserer Experten Marcel Lange beim Bratwurst-Test. Er prüfte die Wurst in acht verschiedenen Kategorien. Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Wasser und keine Saucen: So startete unsere Bratwurst-Jury in den Test. Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Die Freude war offensichtlich groß: Vier Bratwürste galt es zu Testen. Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Auch der Geruch spielte neben der Frage, wie sich die Wurst grillen lässt, Würze/Aroma, Fettanteil, Nachgeschmack, Konsistenz, Aussehen und Hauptgeschmack eine Rolle. Foto: Peter Sierigk / Braunschweig

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Bevor Marcel Lange abbiss, wurde der Geruch analysiert. Foto: Peter Sierigk / Braunschweig



Der große Bratwurst-Test unserer Experten Lecker Bratwurst! Foto: Peter Sierigk / Braunschweig

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Marleen Gaida ist Gastro-Expertin bei der Braunschweiger Zeitung. Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Und Christian Klose war unter anderem in der Jury, weil er aus dem Schwabenländle kommt - ist doch klar! Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Reger Austausch beim Bratwurst-Contest! Foto: Peter Sierigk / bz

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Zwischendurch wurde immer Rücksprache gehalten, um die Ergebnisse festzuhalten. Foto: Peter Sierigk / bz



Der große Bratwurst-Test unserer Experten Marleen Gaida beim Bratwurst-Test. Insgesamt musste sie vier Würstchen testen. Foto: Peter Sierigk / Braunschweig

Der große Bratwurst-Test unserer Experten Das ist eine Variante: Marcel Lange schnitt sich die Wurst in mundgerechte Häppchen. Foto: Peter Sierigk / bz

Auch die Fleischerei Emmerich aus Rötgesbüttel wurde des Öfteren in den Mails und Kommentaren erwähnt. Nicht nur die Bratwurst ist bei den Leserinnen und Lesern beliebt. Ein Fan schreibt: „Die für mich beste Bratwurst zum Grillen ist die Bratwurst von der Fleischerei Emmerich aus Rötgesbüttel. Danach kommen gleich die Käsegriller und Krakauer. Alle drei Würste dürfen bei unserem Grillen nicht fehlen.“

Mumme-Bratwurst vom Mummewirt ist beste Bratwurst in der Region

Und wie kommt die Mumme-Bratwurst vom Mummewirt bei unserer Leserschaft an? Immerhin hat unsere Fachjury – das waren Chefredakteur Christian Klose, Gastro-Reporterin Marleen Gaida, Marcel Lange von der Kochschule Kochmal und Dehoga-Kreisvorsitzender Bernd Weymann – die Bratwurst beim Test zur Siegerin gekürt. „Meine Lieblingsbratwurst ist die Mumme-Bratwurst vom Mumme-Wirt Andreas Beinhorn. Die schmeckt wirklich zu jedem Anlass und hat mich noch nie enttäuscht!“, versichert ein Leser. Andere schreiben: „Die beste Bratwurst kommt vom Mummewirt aus Klein Gleidingen. Einfach lecker und mit Braunschweiger Mumme!“ oder „Sie sind an Aroma und Knackigkeit kaum zu überbieten.“

Vielen Bratwurst-Essern scheint vor allem wichtig zu sein, wo die Wurst herkommt, wie und wo sie zubereitet wird und wie die Tiere gehalten werden. Dafür nahm sich ein Leser besonders viel Zeit und begab sich auf Erkundungstour: „Ich besuchte die Landschlachterei Bremer in Klein-Flöthe. Ich sah die Stallungen, und gleich um die Ecke war der Fleischereibetrieb mit Schlachthaus und einem Geschäft. Die mitgenommenen Bratwürste waren vorzüglich. Sehr lecker im Geschmack, und was hinzukommt, ich habe gesehen, wo und in welchem Rahmen sie hergestellt werden.“ Bratwurst – scheint eine Wissenschaft für sich zu sein.

Und welche Bratwürstchen aus unserer Region sollen außerdem für eine Geschmacksexplosion sorgen und dürfen bei einer Grillparty ab sofort keineswegs mehr fehlen? Die Liste potenzieller „Die beste Bratwurst“-Bratwürste ist lang. Genannt wurden unter anderem noch die Würstchen von Lüddekes Hofladen in Groß Lafferde, die Stadionbratwurst vom Fleischerei-Fachgeschäft und Imbiss Rolf Brandes, die Fichtelmann-Bratwurst, die Bratwurst von der Landschlachterei Römmling in Evessen, die Wurst vom Bauernhof Robert Siedentopf in Söhlde oder die von der Landschlachterei Dennis Kirchner in Bettmar. Ein Facebook-Nutzer verriet sogar ein gut behütetes Geheimnis: „Die Wildhütte in Vechelde. Ein Geheimtipp, leckere Bratwurst direkt vom Jäger aus dem Jagdrevier in der Lüneburger Heide. Da leckt man sich alle zehn Finger danach.“ Na, wenn das alles nicht lecker klingt! Dann mal ran die Wurst!

