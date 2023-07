Fremantle Highway Auto-Frachter brennt in der Nordsee: VW-Fahrzeuge betroffen?

Ein Foto, das von einem Flugzeug der niederländischen Küstenwache aus gemacht wurde, zeigt den brennenden Frachter „Fremantle Highway“ in der Nordsee. Im Vordergrund ist das Boot „Guardian“ der niederländischen Küstenwacht zu sehen.

Ameland In der Nordsee steht das Schiff „Fremantle Highway“ in Flammen. Es hat 3000 Autos geladen. Fahrzeuge von welchem Hersteller sind an Bord?