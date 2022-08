Wetter: Bis zu 36 Grad am Donnerstag im Harzvorland erwartet

Die erste Augustwoche soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch in Niedersachsen heiße Tage mit sich bringen. Aus dem Grund hat der DWD auch eine Hitzewarnung für fast das gesamte Bundesland ausgesprochen. Am Mittwoch und Donnerstag sind im gesamten Norden Temperaturen um die 30 Grad Celsius zu erwarten.

Die nächste #hitzewelle steht uns bevor: die Karte unten zeigt die Temperaturentwicklung bis Freitag. Der Höhepunkt der Hitze wird am Donnerstag erreicht. /V pic.twitter.com/Jdx0n7go3z — DWD (@DWD_presse) August 2, 2022

Besonders heiß wird es mit bis zu 35 Grad im Landesinneren. Das Harzvorland könnte mit 36 Grad am Donnerstag zum heißesten Punkt im Norden werden, hieß es.

An den Küsten ist mit mindestens 27 Grad zu rechnen. In Niedersachsen kann es zwischenzeitig Wolken geben. Regnen soll es an den heißen Tagen weitestgehend nicht. Erst am Donnerstagabend rechnen die Wetter-Experten vereinzelt mit Gewittern und Regen. Der Wind weht schwach, nur an der Nordsee etwas stärker.

