Lkw kippt nach Unfall Instantkaffee auf A7 – Sperrung aufgehoben

Ein Unfall zweier Lkw hat am Freitag auf der A7 in Richtung Kassel eine lange Sperrung verursacht. Bis zum Nachmittag musste der Verkehr aus Norden an der Anschlussstelle Laatzen abgeleitet werden. Grund dafür waren andauende Aufräumarbeiten – aus einem der Lkw-Anhänger habe sich Instantkaffee auf allen drei Fahrspuren verteilt, sagte ein Polizeisprecher am Mittag.

Bereits am frühen Freitagmorgen hatte sich zwischen Laatzen und Hildesheim-Drispenstedt ein Stau gebildet. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer das Stauende nicht rechtzeitig und wich einem weiteren Sattelzug aus. Die Anhänger beider Fahrzeuge prallten seitlich gegeneinander und wurden stark beschädigt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

A7-Sperrung in Richtung Kassel hält wohl bis in die Abendstunden an

Dabei kippte die Ladung des Lasters des 35-Jährigen über die gesamte Fahrbahn. Verletzt wurde niemand, jedoch mussten beide Auflieger abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Die Sperrung wurde laut VMZ inzwischen aufgehoben.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de