Niedersachsen: Mann bedroht Polizisten mit Waffe – Großeinsatz

Wilhelmshaven. Das Haus des 65-Jährigen in Wilhelmshaven wurde daraufhin umstellt. Außerdem: Schwere Brände in Einbeck und Hann. Münden. Ein Blaulich-Überblick.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind in Wilhelmshaven in einer Wohnung von einem bewaffneten Mann bedroht worden. Der 65-Jährige war seit mehreren Tagen nicht gesehen worden – deshalb hatten die Beamten am Montagnachmittag nach ihm schauen wollen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Wegen der Bedrohung verließen sie die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus jedoch wieder – und der Mann schloss sich ein, wie es hieß.

Der Bereich um das Haus in einer Fußgängerzone wurde gesperrt. Spezialkräfte der Polizei seien dann am späten Abend in die Wohnung eingedrungen und hätten den 65-Jährigen festgenommen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Einsatzort sei eine mutmaßliche Schreckschusswaffe gefunden worden, hieß es weiter. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Widerstandes gegen Beamte ein. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Eine Gefährdung für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es von der Polizei weiter.

Maskenverweigerer schlägt Zugbegleiter auf dem Weg nach Hannover

Ein aggressiver Maskenverweigerer hat auf einer Bahnfahrt von Stuttgart nach Hannover einen Zugbegleiter bedroht – und ihm schließlich ins Gesicht geschlagen. Der 57-Jährige sei am Montag ohne Mund-Nasen-Schutz im Zug unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Ein 39 Jahre alter Zugbegleiter sprach ihn darauf an und bat ihn, die Maske aufzusetzen. Daraufhin drohte ihm der ältere Mann Schläge an. Der 39-Jährige rief das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn, um den Mann in Hannover zum Aussteigen zu bewegen.

Widerwillig stieg der 57-Jährige beim Halt in Hannover aus und schlug dabei dem Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht. Der 39-Jährige erlitt eine Prellung und Rötungen im Gesicht. Bundespolizisten stellten die Personalien des aggressiven Mannes aus Zuzenhausen in Baden-Württemberg fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung ein.

Den Angaben zufolge war der 57-Jährige in der Vergangenheit schon mehrfach negativ auf Bahnreisen aufgefallen. Es werde nun geprüft, ob er künftig mit einem sogenannten Beförderungsverbot bei der Deutschen Bahn belegt werden könne.

Großeinsatz wegen Dachstuhlbrandes in Einbecker Innenstadt

Ein Dachstuhlbrand in der Innenstadt von Einbeck im Landkreis Northeim hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Verletzt worden sei nach ersten Informationen niemand, es seien keine Menschen mehr in dem Gebäude, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Einbecker Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt, wie der Sprecher sagte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen einen Großbrand in einem Baustoffhandel in Hann. Münden im Landkreis Göttingen. Das Gebäude ist durch das Feuer teilweise eingestürzt. Foto: Stefan Rampfel / dpa

Hoher Sachschaden bei Brand in einem Baustoffhandel in Hann. Münden

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Baustoffmarktes in Hannoversch Münden im Landkreis Göttingen ist nach Einschätzung der Polizei ein immenser Schaden entstanden. Das Feuer sei gelöscht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Brandermittler dürften die betroffene Lagerhalle im Laufe des Tages betreten, die Brandermittler dürften die betroffene Lagerhalle im Laufe des Tages betreten.

Das Feuer war am Montagabend ausgebrochen, die Ursache war zunächst unklar. Eine Spaziergängerin entdeckte den Brand, sie alarmierte die Feuerwehr. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz.

dpa

