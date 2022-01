Zwei Autofahrer fahren mit Wagen gegen Bäume – beide tot

Eine 25 Jahre alte Frau ist mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam die Frau am Dienstagabend auf gerader Strecke in Bramsche mit dem Auto von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Unfall sei sie in dem Wagen eingeklemmt worden und habe befreit werden müssen. Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte seien erfolglos geblieben. Die Frau starb den Angaben zufolge noch am Unfallort.

Mann fährt mit Auto gegen Baum – tot am Unfallort

Ein Mann ist in Gehrden bei Hannover mit seinem Auto an einen Baum geprallt und dadurch gestorben. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann, der mit seinem SUV unterwegs war, in der Nacht zum Mittwoch durch den Zusammenstoß eingeklemmt und starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Autofahrer nach Unfall in Nordenham schwer verletzt

Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Nordenham schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der 40-Jährige auf der nördlichen Umgehung der Bundesstraße 212 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stieß daraufhin am Dienstagnachmittag gegen eine Leitplanke. Der Mann kam in eine Klinik. Es entstand Schätzungen der Beamten zufolge ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Baumstamm hängt bei Traktor über – Fahrradfahrer prallt dagegen

Ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Gehrde im Landkreis Osnabrück gegen einen Baumstamm geprallt, der auf einen Traktor geladen worden war. Der Mann wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge standen Baumstämme zu den Seiten des Traktors jeweils 1,50 Meter über. Den Schlepper so zu beladen, sei nicht zulässig, hieß es. Der Fahrradfahrer sei in der Dunkelheit mit einem der Baumstämme kollidiert. Zur Schwere der Verletzung konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Nach Fund einer Handgranate wird Kita-Gelände untersucht

Nach dem Fund einer Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Kita-Spielplatz in Oldenburg wird das Gelände genau untersucht. Zunächst wurden alle Spielgeräte abgebaut, jetzt hat eine Spezialfirma mit den Arbeiten begonnen, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte. Der Grund wird bis zu einer Tiefe von einem Meter ausgehoben. Die Fachfirma arbeitet in Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen. Die Untersuchungen sollen Ende Januar fertig sein. Im Februar könnten dann die Geräte wieder aufgebaut werden.

Ende Oktober hatte ein fünfjähriger Junge auf dem Spielplatz des Kindergartens eine Handgranate ausgegraben und mit nach Hause gebracht. Der Vater alarmierte die Polizei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportierte die Handgranate ab – glücklicherweise funktionierte sie nicht mehr.

