Feuerwehr evakuiert Häuser Gasleck in Schöningen: Schule und zwei Häuser evakuiert

Mit sieben Einsatzfahrzeugen war die Feuerwehr am Einsatzort in Schöningen. (Symbolbild)

Schöningen. Gasaustritt an der Eichendorffstraße in Schöningen: Dazu wurde am Dienstag gegen 9 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Es kam zu Evakuierungen.