Weil ein Mann in den Niederlanden für eine Explosion mit Magnesiumpulver sorgte, ist ein zwölfjähriger Junge gestorben.

Polizei-Überblick Zwölfjähriger starb bei Silvesterknallerei in den Niederlanden

Bei einer Silvesterknallerei ist in den Niederlanden ein zwölfjähriger Junge ums Leben gekommen. Ein weiterer Junge erlitt am Freitag in der Gemeinde Haaksbergen unweit von Enschede schwere Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete.

Die Kinder hatten den Angaben zufolge nicht selbst mit Feuerwerkskörpern hantiert, sondern nur zugeschaut, wie ein Mann mit einem als „Klaphamer“ (etwa: Knallhammer) bezeichneten Gerät Magnesiumpulver zur Explosion brachte. Der Mann wurde festgenommen. Wie sich das Unglück genau abspielte, blieb laut Polizei zunächst unklar.

Unfall mit Notarztwagen – Verletzter Notarzt leistete Erste Hilfe

Ein Notarztwagen ist bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn an einer Kreuzung in Bremerhaven mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Trotz eigener Verletzungen hätten der Notarzt und der Rettungssanitäter zunächst medizinische Hilfe bei den insgesamt fünf Insassen des anderen Wagens geleistet, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.

Kurz darauf sei der nachgeforderte Rettungsdienst der Feuerwehr eingetroffen. Der Notarzt und der Fahrer des anderen Autos mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf der Straße waren durch den Unfall Öl und Kühlmittel ausgelaufen. Am Einsatzfahrzeug entstand laut Feuerwehr vermutlich Totalschaden.

Weitere Polizeimeldungen lesen Sie hier:

Vier Zigarettenautomaten in Achim gesprengt

Viele Achimer Anwohner sind in der Nacht zu Freitag von Explosionsgeräuschen geweckt worden. Unbekannte Täter sprengten nach Angaben der Polizei vier Zigarettenautomaten in der Stadt im Kreis Verden. Anwohner hatten die Polizei über explosionsartige Geräusche informiert. Die Scheiben einer Bank wurden durch herumfliegende Teile des Automaten beschädigt.

Die Explosionswirkung sei sehr hoch gewesen, teilte die Polizei mit. Nicht nur die Teile des Automaten lagen herum. Die Polizei sammelte später auch die verstreuten Zigarettenschachteln auf. In Lilienthal (Kreis Osterholz) wurde ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgesprengt.

dpa

