Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann tritt zurück

Corona-Politik in der Kritik - Frühere Impfungen für Lehrer?

Corona-Politik in der Kritik - Frühere Impfungen für Lehrer?

Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) legt aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt mit sofortiger Wirkung nieder.

Die Niedersächsische Staatskanzlei informierte am Montagmittag darüber, dass die Sozialministerin am Vormittag Ministerpräsident Stephan Weil in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt habe, dass sie aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen müsse.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Amtsgeschäfte wären nur noch eingeschränkt wahrnehmbar“

Carola Reimann teilte schriftlich mit: „Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. In der vergangenen Woche habe ich mich eingehenden medizinischen Untersuchungen unterzogen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen machen einen zeitnahen Krankenhausaufenthalt erforderlich und es ist absehbar, dass ich meine Amtsgeschäfte in nächster Zeit nur sehr eingeschränkt wahrnehmen könnte.“

Die Entwicklung der Pandemie verlange von allen politisch Verantwortlichen mindestens einhundertprozentigen Einsatz und eine große physische Belastbarkeit. Dies gelte besonders für die Aufgabe im Amt der Gesundheits- und Sozialministerin. „Es wird mir in nächster Zeit nicht möglich sein, diesen Einsatz im erforderlichen Umfang weiter zu leisten“, so Reimann.

Mehr zum Thema:

Ministerpräsident Weil dankt Reimann für ihren Einsatz

Ministerpräsident Stephan Weil ließ zum Rücktritt der Sozialministerin Folgendes mitteilen: „Ich bin sehr betroffen und habe großes Verständnis dafür, dass Carola Reimann ihrer Gesundheit jetzt unbedingten Vorrang einräumt. Inmitten der Corona-Pandemie ist die immens anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe einer Sozial- und Gesundheitsministerin unter diesen Bedingungen nicht zu realisieren.“ Er bedankte sich für Reimanns in den vergangenen dreieinhalb Jahren im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung geleistete Arbeit.

Sie habe, so Stephan Weil, in den zwölf Monaten der Corona-Krise mit großer Fachkenntnis und einem enormen Einsatz unermüdlich dafür gearbeitet, dass Niedersachsen einigermaßen unbeschadet die Pandemie bewältigt. „Insbesondere ist es Carola Reimann zu verdanken, dass das niedersächsische Gesundheitswesen auch während der Krise ständig handlungs- und funktionsfähig gewesen ist“, so der Ministerpräsident.

Wer Carola Reimann auf dem Posten des niedersächsischen Sozial- und Gesundheitsministers nachfolgen soll, werde laut Staatskanzlei zeitnah bekanntgegeben.

Die Politikerin, die den Wahlkreis Braunschweig lange im Bundestag vertreten hat, war im Zuge der Corona-Pandemie seit Wochen heftiger Kritik ausgesetzt. Explizit hatte die FDP ihren Rücktritt gefordert.