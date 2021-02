Land testet Impf-Hausbesuche im Kreis Osnabrück

Niedersachsen geht neue Wege bei den Corona-Impfungen: Am Freitag beginnen vier Hausärzte im Landkreis Osnabrück damit, nicht mehr mobile Patienten über 80 Jahre zu Hause zu impfen. Fünf weitere Hausärzte erproben von Montag an die Impfung von unter 65-Jährigen in ihren Praxen - diese liegen in der Stadt und der Region Hannover sowie in den Landkreisen Wesermarsch, Uelzen und Leer. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Ministerin Carola Reimann erklärte, die Probeläufe dienten dazu, die Logistik und Lagerung der Impfstoffe und die technischen Abläufe durchzuspielen. „Voraussichtlich ab April können dann deutlich mehr Praxen in Niedersachsen mit im Boot sein“, sagte die SPD-Politikerin. Ein entsprechendes Konzept sei mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) vereinbart worden. KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch zufolge stehen dafür rund 9000 Arztpraxen bereit.

dpa