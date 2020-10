Landwirtschaftsministerium unterstützt Tierheime mit 485.000 Euro

Hannover. Finanzielle Unterstützung hat das Landwirtschaftsministerium Tierheimen versprochen, die während der Pandemie in Not geraten sind.

Die Landesregierung will Tierheime in der Corona-Krise finanziell unterstützen. „Tierheime tragen maßgeblich und mit großem Engagement zum Tierschutz in Niedersachsen bei“, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag. „Sie kommen damit einer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe nach.“ Da Fortbildungen und Veranstaltungen wie Sommerfeste wegen der Pandemie ausfallen, hätten viele Einrichtungen Einkommensverluste.

Die Einrichtungen müssen die Unterstützung nicht zurückzahlen

Um diese auszugleichen und die Versorgung der Tiere sicherzustellen, können Tierheime und ähnliche Einrichtungen bis Ende Oktober einen Antrag auf Hilfe stellen. Sie müssen angeben, welche Einnahmen sie im Jahr 2019 und welche sie im Jahr 2020 hatten. Das Land übernehme maximal 80 Prozent der Differenz, hieß es.

Die Unterstützung muss demnach nicht zurückgezahlt werden. Insgesamt stellt das Landwirtschaftsministerium 485.000 Euro für in Not geratene Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen bereit, die bislang nicht vom Land gefördert werden.

