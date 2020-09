Im Rahmen unserer Wanderserie „Wanderwochen“ haben wir auch eine Pilgertour auf der Via Romea von Wolfenbüttel nach Hornburg vorgestellt. Alle Touren der Serie finden Sie ab 12. September im zweiten Wandermagazin der Region auf einen Blick.

„Wanderzeit“ – 22 Wandertouren durch die Region in einem Magazin

Die Tage werden wieder kürzer, die Wälder erstrahlen allmählich in goldenen Tönen und die Temperaturen kühlen ab: Der Herbst steht vor der Tür. Für viele Wanderer beginnt damit die schönste Zeit des Jahres. Dass nicht nur der Harz mit seinen Wäldern, Felsen und Pfaden für Wanderfans einiges zu bieten hat, haben wir Ihnen in den vergangenen Wochen im Rahmen unserer großen Wanderserie „Wanderwochen“ gezeigt: Unsere Reporter und Volontäre haben sich gemeinsam mit Ortskundigen für Sie auf die malerischen Wege zwischen Harz und Heide aufgemacht und abwechslungsreiche Wandertouren in unserer Tageszeitung vorgestellt.

Alle Wanderungen finden Sie hier

Alles rund ums Wandern in einem Magazin

Wanderzeit 2020 - Das zweite Wandermagazin der Region erscheint am 12. September. Foto: JHM

Passend zum Start der Wandersaison erscheint im JHM-Verlag, der zu unserem Haus gehört, am 12. September das zweite Wandermagazin für die gesamte Region: Die Ausgabe bietet 22 Wanderrouten rund um die Städte und Landkreise Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Wolfenbüttel, Helmstedt und Peine und dem Harz. Zusätzlich zu den Streckenbeschreibungen und Tipps zu Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke bietet das Magazin praktische Karten zum Heraustrennen sowie GPS-Daten zum Download für Smartphone und Smartwatch. Abgerundet werden die Touren durch spannende Wandergeschichten sowie hilfreiche Ratgebertipps.

Hier ist das Wandermagazin erhältlich

Das Magazin „Wanderzeit“ können Sie in den Service-Centern unserer Zeitung sowie im regionalen Buch- und Zeitschriftenhandel erwerben. Die Ausgabe ist auch in unserem Lesershop erhältlich. Das Magazin kostet 9,80 Euro

Mehr zum Thema Wandern