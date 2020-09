Pflegekammer Niedersachsen nach Mitgliederbefragung vor dem Aus

Eine Pappe, welche eigentlich ein Logo der Pflegekammer Niedersachsen an einer ehemaligen Geschäftsstelle verdecken soll, hängt herunter. Die umstrittene Pflegekammer in Niedersachsen steht vor dem Aus. Bei einer Befragung zur Zukunft der Kammer stimmte eine Mehrheit gegen einen Fortbestand.

Die Mitglieder der Pflegekammer Niedersachsen haben sich mehrheitlich gegen den Fortbestand der Kammer ausgesprochen. In einer Online-Befragung lehnten 70,6 Prozent der Teilnehmer die Standesvertretung ab, wie das Sozialministerium am Montag in Hannover mitteilte. 22,6 Prozent stimmten dafür, 6,8 Prozent enthielten sich. Insgesamt nahmen 15.100 der rund 78.000 Kammermitglieder an der Befragung teil; das sind knapp 20 Prozent.

Sozialministerin Reimann will Kammer-Beiträge zurückerstatten lassen

Sozialministerin Carola Reimann (SPD) kündigte an, die Auflösung der Kammer einzuleiten. „Dieses Ergebnis ist eindeutig“, sagte sie. „Die Pflegekammer ist damit ganz offensichtlich nicht die Form von Vertretung, die sich die Pflegekräfte in Niedersachsen wünschen.“ Allerdings habe sie angesichts der kontroversen politischen Debatten im Vorfeld und während der Befragung eine höhere Beteiligung erwartet. Reimann versprach, den Mitgliedern die in den Jahren 2018 und 2019 gezahlten Beiträge so schnell wie möglich zurückzuerstatten.

„Ich wünsche mir für die Pflegekräfte in Niedersachsen, dass es ihnen gelingt, sich auch ohne eine Pflegekammer ausreichend zu Wort zu melden“, erklärte Reimann. Bei der Landesregierung bleibe das Thema Pflege weit oben auf der Agenda.

Seit der Gründung war die Pflegekammer umstritten

Die niedersächsische Pflegekammer hatte sich im August 2018 konstituiert. Alle Pflegefachkräfte aus der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege sind per Gesetz Mitglied. Diese Pflichtmitgliedschaft sowie die Art der Beitragserhebung sorgten für anhaltende Proteste, die auch nach einer Überarbeitung der Beitragsordnung nicht nachließen. Das Sozialministerium entschied daher, die Mitglieder über den Fortbestand der Kammer abstimmen zu lassen.

Die ursprünglich Anfang Juni gestartete Online-Befragung musste zweimal unterbrochen werden - zunächst wegen einer technischen Panne, anschließend hatte ein Mitglied gegen die Weitergabe seiner Daten an das Umfrage-Institut geklagt. Die Beschwerde wurde vom Oberverwaltungsgericht abgewiesen. Tatsächlich dauerte der Befragungszeitraum nun vom 29. Juli bis zum 6. September.

