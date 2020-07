Landtag in Hannover berät über Kindesmissbrauch

Die Abgeordneten des Landtags in Hannover kommen am Donnerstag zusammengekommen, um über eine Mobilitätsprämie zu entscheiden. Diese hatten die Grünen aufgrund der Corona-Krise gefordert.

Hannover. Der Landtag in Hannover ist am Donnerstag erneut regulär zusammengekommen. Diskutiert wird über kriminelle Clans, Kindesmissbrauch und Mobilität.

Der niedersächsische Landtag setzt am Donnerstag (9.00 Uhr) seine Sitzung in Hannover mit Beratungen über die Situation in der Fleischindustrie und das Verbot von Werkverträgen fort. Außerdem geht es um die Bekämpfung krimineller Familienclans, den Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch sowie den weiteren Kurs des Landes in der Corona-Krise.

Grüne fordern eine Mobilitätsprämie in der Corona-Krise

Debattiert wird außerdem über einen Vorschlag der Grünen zur Schaffung einer Mobilitätsprämie in der Corona-Krise, die zum Kauf eines Fahrrads oder einer Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden können soll.Nach Vorstellung der Grünen sollen Privatleute bis zu 800 Euro erhalten, die auch für Teil-Auto-Angebote oder Monatskarten der Bahn genutzt werden können.

Auf gewerblicher oder kommunaler Ebene soll die Mobilitätsprämie zur Anschaffung von Lastenfahrrädern mit und ohne Elektroantrieb genutzt werden können und bis zu 3000 Euro betragen. Die Prämie soll nach Idee der Grünen bis Ende 2021 gezahlt und danach bewertet werden, zunächst sollen 80 Millionen Euro dafür vorgesehen werden. Ob sich dafür eine Mehrheit im Parlament findet, ist allerdings offen.

