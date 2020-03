Zentralstelle für Abschiebungen: Aufbau noch nicht abgeschlossen

Ein gesichertes Gebäude in der Abteilung Langenhagen der JVA Hannover. Der Gebäudekomplex, der ursprünglich als Kaserne genutzt wurde, dient heute der Unterbringung von Asylbewerbern in Abschiebungshaft. Der Aufbau der landesweiten Zentralstelle für Abschiebungen in Niedersachsen ist auch knapp acht Monate nach dem Start noch nicht abgeschlossen (Archivbild).