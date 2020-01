Niedersachsen will Ehrenamtliche besser schützen

Hannover. In einer Landtagsdebatte mahnt die FDP an, dass dazu auch ausreichend Stellen etwa in der Justiz nötig seien.

Erst erinnerte der Holocaust-Überlebende Shaul Ladany als Redner im Landtag an die Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus. Später dann erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): „Ein Schlussstrich ist nicht möglich“. Mit dem Gedenken an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz verknüpfte der Landtag zum Auftakt seiner Dezember-Sitzung aber auch konkrete Forderungen zum Schutz der Demokratie und ihrer ehrenamtlichen Politiker und Helfer.

„Wehrhafte Demokratie“

„Es ist dasselbe Böse – Wehrhafte Demokratie verteidigen“ - mit diesem Titel ihrer „Aktuellen Stunde“ hatte die Grünen-Landtagsfraktion ein Zitat des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu Hetze, Hass und Antisemitismus aufgenommen. „Wir haben ein massives Problem mit Antisemitismus in Deutschland“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel. Es gebe ein massives Problem mit Rassismus, der nicht bei Parolen und Hetze Halt mache. Man dürfe es nicht zulassen, dass Bürgermeister zurückträten, mahnte auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner. Der politische Diskurs dürfe nicht in die Unversöhnlichkeit führen, sagte der CDU-Abgeordnete Jens Nacke. Der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann warf den anderen Fraktionen vor, die AfD zu diskreditieren. „Sie wollen nicht gegen Extremismus vorgehen, Sie wollen Extremismus neu definieren“, sagte Wichmann. Gegen Inklusion und offene Grenzen zu sein, seien keine Nazi-Positionen. „Sie nutzen Internetforen mit Unwahrheiten und Lügen, um diesen Staat und diese Gesellschaft zu diskreditieren“, entgegnete der CDU-Abgeordnete Nacke. „Sie haben nicht über die Opfer gesprochen, sondern über Ihre Partei, das empfinde ich als zutiefst beschämend“, sagte Weil an die Adresse der AfD. Deren Abgeordneter Jens Ahrends hatte betont, es gebe Äußerungen aus der AfD, die er selber nicht gemacht hätte. Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellte die Bedrohungen und Beschimpfungen von Polizisten, Feuerwehr- und Rettungskräften sowie Mandats- und Amtsträgern heraus. „Wenn das weiter um sich greift, dann stirbt unsere Demokratie von unten“, sagte Pistorius. Die SPD-Landtagsfraktion hatte in einem Antrag gefordert, das Ehrenamt zu schützen.

Rechtsänderungen sollen helfen

Dass es einige Schritte dazu schon gibt, daran erinnerten in der Debatte einige Redner. So hatte die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU) die Generalstaatsanwaltschaften angewiesen, dass das Verfolgen einschlägiger Straftaten im Regelfall nicht wegen Geringfügigkeit eingestellt werden sollten. Die Staatsanwaltschaft Göttingen soll landesweit gegen Hasskriminalität im Internet vorgehen. „Wie weit ist unser gesellschaftlicher Diskurs gesunken, dass sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Bedrohungen aussetzen müssen – oft nur, weil die Täter eine ganz alltägliche politische Entscheidung nicht akzeptieren wollen“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder. Der gesetzliche Schutz von Amtsträgern soll daher ausdrücklich auch auf Kommunalpolitiker ausgeweitet werden. Betroffen ist der Paragraf 188 Strafgesetzbuch („Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens“). Als Bedrohung strafbar soll außerdem künftig bereits sein, wenn mit einem Vergehen gedroht wird, nicht erst bei Verbrechen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) arbeitet dazu derzeit an mehreren Baustellen. So hat sie einen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) vorgelegt. Pistorius kündigte außerdem eine Bundesratsinitiative an, wonach auch Spieleplattformen Nutzeridentitäten feststellen müssten - aber ohne Klarnamenpflicht beim Spielen selbst. Sie soll im Februar eingebracht werden. Der FDP-Abgeordnete Marco Genthe mahnte in der Landtagsdebatte aber, die größte Baustelle sei die Ausstattung der Justiz. Bis zu 600 Stellen fehlten dort, und wenn man nicht wolle, dass Verfahren eingestellt würden, müsse man dem Justizhaushalt letztlich mehr Geld geben.