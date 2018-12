Wie in der guten Stube der 50er und 60er

So muss es früher ausgesehen haben, in der guten Stube der 50er- und 60er-Jahre. Die Tagesbetreuung im Hornburger Rosengarten gibt Demenzkranken eine vertraute Umgebung. Die Tagesgäste sitzen an der Kaffeetafel. Es gibt Kuchen. Um sie herum gruppieren sich Möbel „von damals“. Ein schöner, klassischer Buffetschrank, eine Sitzgruppe, das alles stammt original aus den 50er- oder 60er-Jahren.

Das lockere miteinander Erzählen sorgt dafür, dass Erinnerungen zurück kommen, die mitunter verschüttet sind. „Wir haben hier Menschen mit und ohne Demenz zu Gast“, erzählt Alltagsbegleiterin Katrin Hoffmann. „Wir versuchen, das ganz alltägliche Leben zu erleichtern“, sagt sie. Die Umgebung, die Erinnerungen wach halten soll, gehört dazu.

Die Gäste der Tagespflege sind allesamt älteren Semesters. „Das größte Thema ist bei uns Musik“, weiß Hoffmann. „Damit finden wir jeden, weil ihnen Singen Spaß macht“, sagt sie. Die meisten würden die Texte der gemeinsam gesungenen Volkslieder noch kennen. Geholfen wird dabei wenig bis gar nicht. „Ich will ja wissen, was da noch geht“, erklärt Hoffmann. Das schafft Reize für wiederkehrende, positive Erinnerungen.

Märchenstunden und Spielenachmittage gehören ebenfalls dazu. Bei unserem Besuch ist ein Kreiselspiel dran. Fünf Besucher sitzen um den Tisch, jeder hat einen kleinen bunten Kreisel, den er mit seinen Fingern in Schwung bringen soll. Zwischendurch macht Petra Althoff, ebenfalls Alltagsbegleiterin, mit ihnen Fingerübungen. „Zwischendurch wird der eine oder andere müde und möchte sich etwas zurück ziehen“, so Hoffmann. Zwar gebe es ein Bett, das werde von den Gästen jedoch nicht gerne genutzt.

„Wir wünschen uns für die Gruppe Ruhesessel“, erzählt Katrin Hoffmann. Diese muss man sich vorstellen wie klassische Fernsehsessel, aber eben elektrisch verstellbar und mit den Anforderungen, die für die Pflege oder Betreuung an sie gestellt werden. Das macht sie um die 800 Euro teuer. Drei verstellbare Ruhesessel würde die Tagespflege im Rosengarten gerne anschaffen. Kämen 3000 Euro an Spenden zusammen, wäre der Rest für Ausflüge, zum Beispiel in den Zoo, geplant.

Die Tagespflege Rosengarten in Hornburg gehört zur Sozialstation Vorharz und ist Teil der Pflege- und Betreuung Wolfenbüttel gGmbH. Sie logiert im ehemaligen Hornburger Krankenhaus und hat ihren Namen von dem im Sommer wunderschön blühenden großen Rosengarten vor dem Haus.

So können Sie mit Ihren Spenden helfen:

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:





I BAN:

DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis

200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.