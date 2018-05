Landtag diskutiert über über Asyl- und Abschiebezentren

Die geplanten Asyl- und Abschiebezentren des Bundes stehen für einen strafferen Kurs in der Flüchtlingspolitik, der sich nicht unbedingt mit der Handhabe nach Augenmaß von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) deckt. Dieser hat sich bisher zurückgehalten in der bundesweiten Debatte um die sogenannten Ankerzentren, die am Donnerstag (09.00 Uhr) auf Antrag der FDP Thema im Landtag in Hannover sind.

Es seien ihm weiterhin keine konkreten Planungen des Bundes bekannt, weshalb Niedersachsen sich auch noch nicht positionieren könne, hatte Pistorius zuletzt gesagt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) solle zunächst sein Vorhaben präzisieren. „Es ist bis heute nichts Konkretes bekannt.“

An Hand dessen, was über die Ankerzentren bekannt ist, seien die Erstaufnahmeeinrichtungen in Bad Fallingbostel und Bramsche aber grundsätzlich geeignet, sagte Pistorius. Beide Einrichtungen übernähmen schon heute ein Vielzahl der Aufgaben möglicher Ankerzentren.

Mit einer ähnlichen Argumentation will Hessen keinen neuen Standort für ein Ankerzentrum zur Verfügung stellen. „Das, was in einem Ankerzentrum zu tun ist, geschieht modellhaft in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen schon lange“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch. An dem Standort arbeiteten bereits unterschiedliche Behörden effektiv zusammen.

SPD und Union hatten sich in ihren Koalitionsverhandlungen in Berlin darauf geeinigt, Zentren zur Aufnahme von Schutzsuchenden einzurichten. Dort sollen auch Asylverfahren stattfinden. Wer nicht anerkannt wird, soll direkt von dort aus abgeschoben werden.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat hatte über eine Vorauswahl der beiden niedersächsischen Standorte berichtet. „Mit den Ankunftszentren Bad Fallingbostel und Bramsche stehen nach Angaben des Anker-Beauftragten des Bamf zwei Standorte in Niedersachsen ganz oben auf der Empfehlungsliste der Behörde, die an das Bundesinnenministerium für die Auswahl der Anker-Pilotprojekte von Heimatminister Horst Seehofer (CSU) gegangen ist“, hatte Polat der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gesagt.

Für die Pilotphase der geplanten Zentren hatten sich im ersten Anlauf Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen gemeldet. Andere Bundesländer wie etwa Sachsen diskutieren darüber, solche Zentren dort anzusiedeln, wo bereits jetzt zentrale Standorte zur Aufnahme von Asylbewerbern sind.