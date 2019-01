Robert Habeck antwortet unserer Leserin

Ein Brief, den wir am 10. Januar auf unserer Leser-Seite platziert haben, hatte ein enormes Echo. Eine Leserin hatte die Pose kritisiert, die Grünen-Parteichef Robert Habeck auf einem Foto einnahm. Tatsächlich sah es so aus, als hätte Habeck die Füße auf dem Sitz abgelegt. Andere Fotos derselben Szene machten aber deutlich: Seine Füße berührten das Polster nicht.

An sich haben wir (in der Ausgabe vom 14. Januar) den Fall schon aufgeklärt. Aber natürlich zitieren wir, wenn sich Habeck schon persönlich – über diese Zeitung – an die Leserin wendet, den kurzen Brief des prominenten Politikers:

„Liebe Frau Steffens, ich möchte gerne ein offensichtliches Missverständnis aus dem Weg räumen. Das Foto, auf welches Sie anspielen, ist während meiner Sommerreise 2018 entstanden. Es zeigt mich in einer ruhigen Minute zwischen zwei Terminen im Zug auf der Gepäckablage sitzend. Leider ist es etwas beschnitten worden. Auf dem Originalfoto sehen Sie, dass ich meine Schuhe keineswegs auf freie Sitzplätze stelle, sondern sie lediglich gegen die Zugverkleidung stütze. Dabei habe ich weder einen Sitzplatz blockiert noch verschmutzt.“