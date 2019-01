Alle Leserbriefe beziehen sich auf das Pro und Contra „Sollten Silvester-Böller in den Innenstädten verboten werden?“ vom 28. Dezember 2018:

Der Beitrag von Philipp Engel für das Böllern in der Innenstadt erscheint doch ziemlich unreif, teils auch falsch: Die Tiere auf dem Lande haben es natürlich besser als die Innenstadttiere, sie können ausweichen. Die Stadttiere können der gefühlten Bedrohung, die in ziemlich allen Straßen lauert, nicht entkommen. Und natürlich ist die gesundheitliche Belastung durch Feinstaub auf dem Dorf oder Land weniger stark, denn es kommt nicht auf die absolute Menge an, sondern hier auf die Konzentration.

Eher unreif: Wieso muss alles Vernünftige „spaßbefreit“ sein? Seit wann ist gesund essen, Sport treiben, früh Schlafen gehen „spaßbefreit“? Da sollte man aber total anderer Meinung sein. Und dann noch die sehr fragwürdige Ansicht, ohne Rauschmittelkonsum sei der Mensch ein spaßbefreiter Spießer. Da sind die Drogenbeauftragten begeistert – und die verantwortungsvollen Menschen, die zum Müllvermeiden und wenig Autofahren anregen. Eine Einschränkung dieses ausufernden Brauchtums wird früher oder später kommen müssen – zum Schutz des Erdklimas. Der Mensch muss auch in seinem Brauchtum auf den Wandel der Verhältnisse reagieren.

Sylvester Grund, Braunschweig

Feinstaubbelastung an Silvester – wie lange lassen wir uns eigentlich noch verarschen? Das ganze Jahr karren wir Obst rund um den Erdball, machen Kreuzfahrten und Flugreisen. Emissionswerte werden gekungelt wie Aktien, Schlachttiere werden durch ganz Europa gefahren und Krabben, die man im Nordatlantik fängt, werden in Nordafrika gepult und nach Deutschland gefahren. Aber Silvester ist schuld am Feinstaub. Wann wird Atmen nur noch an bestimmten Tageszeiten erlaubt sein? Der Autofahrer und 10 Kilometer Dieselfahrverbot sollen es richten.

Olaf Kalenberg, Wendeburg

Die Knaller und Raketen produzieren giftige Gase, die nachweislich gesundheitsschädlich sind. Bei Dieselfahrzeugen werden wegen ihres Stickoxid-Ausstoßes, dessen Schädlichkeit zumindest in der Höhe umstritten ist, Fahrverbote verhängt. Das Führen von Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss ist zurecht verboten, da es immer wieder zu Unfällen führt. Das Zünden von Feuerwerkskörpern an Silvester scheint bei den meisten erst ab einem gewissen Promillewert interessant zu werden und führt zu vielen Unfällen. Das Silvesterfeuerwerk ist schön anzuschauen, hat aber ansonsten keinen Nutzen. Autofahren ist für die meisten wirtschaftlich erforderlich und befördert Personen von A nach B – also sinnvoll. Warum wird das Auto von der Politik verteufelt und Verbote verhängt, gegen die „Tradition“ der Böllerei nichts getan? Was läuft hier gedanklich schief?

Norbert Troska, Peine