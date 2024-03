Braunschweig. Das beliebte Event findet auch dieses Jahr wieder in Braunschweig statt. Hier sind alle Infos über Stargäste, Tickets und Anreise.

Zum 16. Mal findet am Samstag, 23. März, die Show „Pop meets Classic“ in der Braunschweiger Volkswagenhalle statt. Die Veranstaltung verspricht einen bunten Mix aus populärer Musik und zeitloser Klassik. Die Veranstaltung zieht jährlich rund 6000 Zuschauer in die Halle an der Oker. Mit dabei sind neben dem Braunschweiger Staatsorchester und der hauseigenen „Pop meets Classic“-Band vor allem regionale Musiker, aber auch der ein oder andere Stargast kommt nach Braunschweig angereist. Gerade die Kombination des Orchesters, der Band und der verschiedenen Künstler machen den Charme des Events aus. Schließlich kann ein 60-köpfiges Orchester als Begleitung einem Solokünstler ganz neue Möglichkeiten für die Performance eines Songs eröffnen. Die Veranstaltung findet bereits seit 2007 jährlich im Frühjahr statt, dieses Jahr allerdings zum ersten Mal seit der Premiere schon im März, statt des üblichen Termins im April. Beginn der Veranstaltung am 23. März ist um 20 Uhr.

Pop meets Classic in Braunschweig – Die Impressionen des Abends Der Konzertabend wird durch eine Collage des Songs „Bitter Sweet Symphony“ von der Band The Verve eröffnet. © Eve Bernhardt | Eve Bernardt Ketzberg tritt das zweite Mal bei Pop Meets Classic auf. 2015 war er schon einmal Teil des Programms. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Curse und der Braunschweiger Musiker Miki Kekenj rappen in Begleitung vom Staatsorchesters Braunschweig. Miki dirigiert auch. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Music4All performt ein Meadley aus verschiedenen Musicals wie „Die Schöne und das Biest“, „Wicked“, „Hamilton“ und „König der Löwen“. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Music4All performt ein Meadley aus verschiedenen Musicals wie „Die Schöne und das Biest“, „Wicked“, „Hamilton“ und „König der Löwen“. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Braunschweig „Teufelsgeiger” Josef Ziga läutet mit „Thunder” von ACDC die zweite Konzerthälfte ein. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Die Jazzkantine spielt Musik aus ihrem neuen Album und ein Medley aus verschieden Jazz- und Funk-Klassikern. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Joris singt seine Hits „Herz über Kopf” und „Nur die Musik” in Begleitung des Staatsorchesters, dirigiert von Miki Kekenj. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Pop meets Classic spielt das Staatsorchester Braunschweig den Marsch „Pomp and Circumstance” von Edward Elgar. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Pop-meets-Clasic-Urgestein Silent Radio war vor 15 Jahren das erste Mal bei Teil von Pop meets Classic. Heute standen sie das sechste Mal auf der Pop-meets-Classic-Bühne. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Pop-meets-Classic-Urgestein Silent Radio war vor 15 Jahren das erste Mal bei Teil von Pop meets Classic. Heute standen sie das sechste Mal auf der Pop-meets-Classic-Bühne. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Zum Abschluss singen die Pop-meets-Classic-Künstler die Songs „Elenor Rigby”, bekannt durch die Beatles, geschrieben von Cody Fry und „You’re The Voice” John Farnham. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Zum Abschluss singen die Pop-meets-Classic-Künstler die Songs „Elenor Rigby”, bekannt durch die Beatles, geschrieben von Cody Fry und „You’re The Voice” John Farnham. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt Bei der Zugabe, Andreas Bouranis „Ein Hoch auf uns”, ist es laut in der Volkswagen Halle. © Eve Bernhardt | Eve Bernhardt 1 / 14

In den letzten Jahren waren bereits eine Vielzahl an bekannten Musikern zu Gast. So performte beispielsweise im Jahr 2016 Popmusiker Bosse seinen damaligen Platin-Hit „Die schönste Zeit“. Auch Liedermacher Joris, bekannt durch Songs wie „Herz über Kopf“ oder „Bis ans Ende der Welt“, war bereits auf der Pop meets Classic Bühne zu sehen. Hamburger Rockband Selig hatte nach ihrer Wiedervereinigung ebenfalls einen Auftritt bei dem Event. Letztes Jahr zu Gast war unter anderem der Produzent und Violinist Miki Kekenj, welcher schon auf seiner Konzertreihe Takeover klassische Musik mit Pop mixt.

„Pop meets Classic 2024“: Diese Musiker werden erwartet

Auch 2024 verschlägt es wieder viele Musiker, Acts und Stargäste in die Volkswagenhalle. Wieder mit dabei sind das Staatsorchester Braunschweig und die PmC-Band. Dirigiert wird der Mix von Dirigent Mino Marani. Die künstlerische Leitung der Veranstaltung übernimmt wie immer die Braunschweig-Ikone Christian Eitner, bekannt neben vielen anderen Projekten von der Jazzkantine.

Neben den üblichen Gesichtern gibt es jedoch eine Reihe an Special Guests. So wird H-Blockx Frontmann Henning Wehland am Samstag auf der Bühne der Volkswagenhalle stehen. Auch der deutsche Vertreter für den Eurovision Song Contest 2022, Malik Harris, ist mit seinem neuen Radiohit „Sticks&Stones“ bei dem Event dabei. Ebenfalls zu Gast sind Newcomerin Ona und die Jazz-, Soul- und Popsängerin Shereen Adam. Außerdem sind die in Braunschweig aufgewachsenen Singer/Songwriter Till Seifert und DJ Richy Vienna mit von der Partie. Trommelunterstützung wird geliefert vom Percussion-Quintett Schlagzeugmafia. Für Tanz und Akrobatik kommt die Circus & Urban Dance Company The Funky Monkeys in die Volkswagenhalle. Last, but not least wird auch die Braunschweiger Domsingschule bei „Pop meets Classic“ einen Auftritt haben. Moderiert wird die Veranstaltung erneut von Musiker und ehemaligem MTV-Moderator Markus Schultze.

Diese Tickets sind noch zu haben

Noch sind Tickets in fast jeder Preiskategorie zu haben. Lediglich die Kategorien Diamond-, Golden- und VIP-Plätze und die Wingseats sind bereits komplett ausgebucht. Bereits stark limitiert sind die Plätze im Parkett, vor allem in den vorderen Reihen. Wer also nicht schnell genug ist, muss sich mit einem Platz im Unter- oder Oberring begnügen. Die günstigsten Sitzplätze in den hinteren Reihen des Oberrangs sind für 59,90 Euro zu haben, die teuersten noch buchbaren Plätze im vorderen Parkett und Unterrang kosten 96,90 Euro. Für Kinder unter 14 Jahren gibt es eine Ermäßigung. Die Tickets lassen sich bequem und mit freier Platzwahl online über Eventim kaufen. Die Karten sind aber auch an der Konzertkasse und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.

Einblick in die Show „Pop meets Classic“ im vergangenen Jahr. © FMN | Rüdiger Knuth

So erfolgt die Anreise – mit dem PKW, dem ÖPNV und dem Fahrrad

Rund um die Volkswagenhalle sind für die Anreise mit dem Pkw nur begrenzt Parkplätze verfügbar. Daher empfiehlt es sich, auf den etwas entfernten Parkplatz Messegelände auszuweichen. Von dem Parkplatz aus verkehrt vor und nach der Veranstaltung ein Bus-Shuttleservice, welcher Gäste der Veranstaltung vom Parkplatz zur Volkswagenhalle und nach dem Event wieder zurückbringt.

Wer den ÖPNV zur Anreise nutzen möchte, sollte den neuen Fahrplan der BSVG beachten. Als Anreisepunkte eignen sich die Bushaltestellen Am Wassertor, Holzhof und Europaplatz, welche alle nah an der Volkswagenhalle gelegen sind. Angefahren werden diese jetzt von den Buslinien 413, 426, 431 und 620. Die Haltestelle Europaplatz wird zudem von den Straßenbahnlinien 3 und 5 bedient. Letztere verkehrt von der Volkswagenhalle bis zum Hauptbahnhof.

Für die Anreise mit dem Fahrrad stehen auf der Nordseite der Halle Fahrradständer bereit.