Hannover. Der nächste Paukenschlag für Niedersachsen. Am 27. April kommen Thirty Seconds to Mars zu uns. Wann es Tickets für die Show gibt.

Einen Tag nach dem großen Run auf die Tickets für Bruce Springsteens einzige Stadionshow in Deutschland wird dieser Act sicher auch Tausende Interessenten haben: Am Samstag, 27. April, werden die Weltstars von Thirty Seconds to Mars in Hannover auf der Bühne stehen. Auf einer gigantischen Welttournee mit Stationen in Lateinamerika, Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland gehört also auch die ZAG-Arena zu den Stationen. Oscar-Preisträger Jared Leto gab am Donnerstag am Empire State Building in New York das Vorhaben bekannt. Es ist die erste Headlinetour der Band seit mehr als 5 Jahren.

Leto, Frontmann von Thirty Seconds to Mars, vollbrachte eine historische Leistung, als er als Erster das Empire State Building bestieg. Seit Kindertagen von dem unglaublichen Wahrzeichen fasziniert, erklärte er: „Dieses Gebäude ist ein Beweis für das, was in der Welt möglich ist, wenn wir es nur wollen, was uns auch stark zu unserem aktuellen Album ‚It‘s The End Of The World But It‘s A Beautiful Day‘ inspiriert hat.“ Für den begeisterten Kletterer vermitteln das Empire State Building und die Tourankündigung das Gefühl, dass alles möglich ist, wenn man es nur versucht.

Aktuelle Single „Seasons“ ist Namensgeberin für die Tour von Thirty Seconds to Mars

Die mehrfach Platin-ausgezeichnete Band Thirty Seconds to Mars besteht aus den Brüdern Jared und Shannon Leto, die sich jüngst mit ihrem sechsten Studioalbum zurückgemeldet haben, das am 15. September bei Concord Records erschienen ist. Das Album läutet eine neue Ära für die Band ein. Eine, die nicht nur die dunkleren Seiten der menschlichen Existenz beleuchtet, sondern auch an Hoffnung gemahnt. Sie erinnert daran, dass selbst im Angesicht scheinbar unüberwindlicher Hindernisse auch das Schöne in der Welt zu finden ist. Die Lead-Single „Stuck“ stieg auf Platz 1 der Alternative-Radiocharts ein und erreichte in Italien die Top 10: der schnellste Chart-Aufstieg der Band in ihrer Karriere. Die aktuelle Single „Seasons“ – Namensgeber der Tour und derzeit in den Top 3 der deutschen Airplay-Charts – stellt die Frage, ob wir Veränderungen akzeptieren können, während wir uns durch die verschiedenen Jahreszeiten des Lebens bewegen.

Wie auch bei Bruce Springsteen werden Telekomkunden bei den Tickets bevorzugt: Die Prio-Tickets gibt es ab Mittwoch, 15. November, um 10 Uhr. Der Presale dauert 48 Stunden. Der Ticketmaster Pre-Sale beginnt exakt einen Tag später, er dauert nur 24 Stunden. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 17. November, ab 10 Uhr. Karten kosten zwischen 57,45 und 91,95 Euro.

red