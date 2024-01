Braunschweig. OB Kornblum kündigt an: Statt Neubaus am Bahnhof soll früheres Karstadt-Haus umgebaut werden. Stadt kauft es von New-Yorker-Chef Knapp.

Bei den Plänen für das heiß und kontrovers diskutierte Braunschweiger Großprojekt „Haus der Musik“, das Unterrichts- und Proberäume für die Städtische Musikschule mit einem modernen Konzertsaal für das Staatsorchester, aber auch externe Veranstalter vereinen soll, gibt es eine sensationelle neue Entwicklung. „Für das Haus der Musik gibt es einen neuen Lösungsansatz“, verkündete Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum heute Mittag völlig überraschend. Ganz offenbar hat der Unternehmer Friedrich Knapp eine ganz neue Dynamik in das Großprojekt gebracht.

Geplant sei, eine Stiftung ins Leben zu rufen, „die den Gebäudekomplex des ehemaligen Karstadt Hauses am Gewandhaus zu einer städtischen Musikschule mitsamt Konzerthaus umbaut“, heißt es in der Mitteilung des OB. In diesem Zuge sei es geplant, das Grundstück von dem New-Yorker-Chef zu erwerben. „Die herausragende Initiative von Herrn Knapp schafft neue Rahmenbedingungen, da er sich auch finanziell einbringen will“, so Kornblum. Eine Summe wurde nicht genannt. Die Stadt solle sich ebenfalls finanziell an der Stiftung beteiligen, ein Engagement weiterer Stifter sei möglich.

New-Yorker-Chef Friedrich Knapp hat der Stadt offenbar ein neues Angebot für das geplante „Haus der Musik“ gemacht. Es soll der Städtischen Musikschule und dem Staatsorchester eine neue Heimat samt Konzertsaal bieten. © Peter Sierigk | Peter Sierigk

Bisher geplanter Konzerthaus-Standort am Bahnhof scheint vom Tisch

Damit wäre der bislang favorisierte und bereits ausgiebig diskutierte Standort gegenüber dem Hauptbahnhof in Viewegs Garten vom Tisch. Der geplante Architektenwettbewerb für den Standort Viewegs Garten werde zurückgestellt.

Noch vor wenigen Monaten hatte die Stadt ein Gutachten vorgelegt, nach dem das frühere Karstadt-Einrichtungshaus aus verschiedenen Gründen nicht geeignet sei. Zuvor hatte Knapp sich erstmals ins Spiel gebracht und in Zusammenarbeit mit einem Architektenbüro detaillierte Pläne für den Umbau vorgelegt.

Nun aber die Kehrtwende der Stadtverwaltung: Den städtischen Gremien werde nun eine gemeinsame Grundsatzvereinbarung zur Zustimmung vorgelegt, kündigt OB Kornblum an. Anschließend würden detaillierte Verträge erarbeitet und mit den Finanz- und Aufsichtsbehörden abgestimmt. Diese würden der Öffentlichkeit dann vorgestellt. „Bis dahin können keine weiteren Detailinformationen erfolgen“, so Kornblums Mitteilung. Bis dahin lehnt auch Knapp jede Stellungnahme zu dem Thema ausdrücklich ab.