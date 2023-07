Pur und Bosse in Braunschweig: Erste Raffteich-Open-Airs für 2024

In exakt vier Wochen beginnt die diesjährige Konzertsaison im Raffteichbad. Die Shanty-Rocker Santiano gastieren am Donnerstag, 17. August, auf dem Gelände in Braunschweigs Westen und begehen ihr zehnjähriges Bestehen. Für dieses Konzert und die Shows von Fury in Slaughterhouse am 18. August und Silbermond am 19. August gibt es unter anderem bei der Konzertkasse noch Karten. Seit Wochen ausverkauft ist hingegen die Show von Cro am 20. August. Ob die Rekord-Zuschauerzahl von 25.000 Besuchern aus dem vergangenen Jahr überboten wird?

Die veranstaltende Braunschweiger Agentur Undercover hat unterdessen bereits die ersten beiden Konzerte für 2024 bekanntgegeben: Am Samstag, 17. August 2024, steht Bosse auf der Bühne. „Übers Träumen“ heißt sein neues Album und die Tour, auf der er sich dann befindet. Am Sonntag, 18. August 2024, übernehmen dann die Schwaben von Pur. „Persönlich – Unter freiem Himmel“ lautet das Motto der Band. 2019 waren beide Acts zuletzt im Raffteichbad zu Gast. Beide Shows waren ausverkauft. Tickets für 2024 gibt es unter anderem bei der Konzertkasse.

red

